Logistica, Phse acquisisce l’indiana Time & Temperature

L’azienda italiana specializzata in servizi a temperatura controllata rafforza la sua presenza nel mercato asiatico

L’azienda italiana Phse, specializzata in logistica farmaceutica a temperatura controllata, acquisisce l’azienda indiana Time & Temperature, attiva soprattutto in ambito trial clinici e principi attivi. Una mossa strategica per rafforzare la presenza in Asia, dove il gruppo Phse è già presente con una sede a Singapore. L’operazione è stata conclusa a distanza di soli due mesi dall’acquisizione dell’azienda Uk Tek Freight.

Percorso di crescita per Phse

Phse è controllata dall’imprenditore Eddy De Vita e partecipata da NB Aurora indirettamente al 30,8%, oltre che dai tre soci fondatori. “Siamo molto soddisfatti – commenta De Vita, presidente di Phse – di aver concluso questa operazione che permetterà a Phse di intraprendere un percorso di importante sviluppo della sua presenza in un mercato altamente strategico per l’industria farmaceutica mondiale come quello asiatico. Stiamo guardano ad altre interessanti opportunità che potrebbero concretizzarsi entro la fine dell’anno. L’attenzione per il settore della logistica farmaceutica – continua De Vita – è cresciuta in modo esponenziale proprio durante la pandemia da Covid-19, periodo in cui i sistemi sanitari di tutto il mondo si sono misurati con la necessità di poter contare su una rete di trasporto efficiente sia per la distribuzione di farmaci a temperatura controllata, quali i vaccini, così come di terapie ospedaliere a domicilio. In questo contesto – sottolinea ancora De Vita – Phse è riuscita a consolidare ulteriormente il suo posizionamento quale unica realtà italiana specializzata nel trasporto di farmaci a temperatura controllata, global forwarding, clinical trials, Api e radiofarmaci, anche grazie alle collaborazioni avviate in Italia e nel mondo con alcuni tra i più importanti brand di aziende farmaceutiche e biofarmaceutiche del settore, tra cui Pfizer, Janssen, Astrazeneca, Roche, Merck, Msd, Grifols, Thermo Fisher Scientific, Eli Lilly e Bristol Myers Squibb”.

Phse ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 14% circa rispetto al 2019 e per l’anno in corso prevede un ulteriore sensibile incremento, sia per effetto delle acquisizioni effettuate, sia per effetto della crescita organica dei segmenti di business storici, in particolare Global Forwarding e Home Care, e per l’avvio delle attività connesse al trasporto dei radiofarmaci.