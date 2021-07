di HPS-AboutPharma

AboutFuture Leaders’ Talks 2021

La velocità salverà il mondo?

Digital Event, 23 settembre 2021 – ore 16.00

Introduzione

Gli interventi adottati dai Governi per risolvere la crisi pandemica e difendere la salute dei cittadini dovranno rapidamente rimuovere ostacoli di tipo burocratico e organizzativo. Come? Velocizzando le collaborazioni e gli scambi, stimolando l’innovazione, promuovendo la crescita economica e occupazionale, favorendo la sostenibilità e la sicurezza dei processi, ricorrendo trasversalmente alla tecnologia digitale e a nuove competenze da essa richieste.

Obiettivo degli AboutFuture di quest’anno è confrontarsi sui cambiamenti in atto attraverso un dibattito con i CEO delle industrie life sciences e i loro partner, facendo emergere alcune proposte concrete che verranno poi diffuse da HPS – AboutPharma in una successiva campagna di comunicazione.

L’attuale fase di riforma economica, strutturale e sociale definita dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dagli obiettivi del G20/B20 a presidenza italiana, rappresenta un’occasione preziosa per rendere più moderno, efficiente e collegato alle priorità strategiche internazionali il nostro sistema sanitario e per promuovere una profonda trasformazione della filiera della salute.

A chi è rivolto l’evento

L’iniziativa si rivolge al top management e ai direttori di funzione delle aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici, nutraceutiche, alle associazioni di categoria, alle società di servizi dell’industria Life Science e ai media.

I temi del dibattito

Partnership e sinergie multi stakeholder per accelerare i tempi di R&S, regolatorio, manufacturing, supply chain e migliorare la value proposition per il paziente

Le opportunità della trasformazione digitale e l’importanza della cyber security

Il valore del lavoro e del capitale umano nel settore Life Science (recruitment, ricerca di nuove competenze, formazione)

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica (ESG)

Tutti questi temi saranno affrontati attraverso la presentazione di case history e progettualità concrete da parte dei relatori coinvolti.

Programma preliminare

16.00 Introduzione ai lavori

16.15 Prima tavola rotonda: Partnership, collaborazioni e sinergie multi stakeholder

17.10 Seconda tavola rotonda: Lavoro, competenze e formazione

17.55 Conclusioni

18.00 Chiusura dei lavori

Parteciperanno al talk show i CEO di primarie aziende farmaceutiche e di Medical Devices, insieme ai rappresentanti delle società partner dell’iniziativa.

Modererà i lavori Stefano Di Marzio, Direttore responsabile, AboutPharma and Medical Devices

Il programma definitivo sarà pubblicato in maggiore prossimità dell’evento.