Classificazione nazionale dispositivi medici, quattro categorie assorbono il 47% della spesa

I protesici impiantabili, i diagnostici in vitro, i cardiovascolari e adibiti alla somministrazione e prelievo hanno pesato quasi la metà rispetto a tutte le altre categorie di Dm in Italia nel 2020

Quasi la metà della spesa pubblica dei dispositivi medici inquadrati nella Classificazione nazionale (Cnd) in Italia nel 2020 (116 miliardi) ha riguardato solo quattro categorie: I protesici impiantabili, i Dm in vitro, quelli relativi all’apparato cardiocircolatorio e quelli dedicati alla somministrazione al prelievo di campioni per le analisi.

I numeri

A dare qualche cifra è stata Claudia Biffoli, responsabile della Direzione generale della digitalizzazione dei sistema informativo sanitario e della statistica del ministero della Saluta in occasione del secondo corso di farmacia clinica “Dati e indicatori di performance come utilizzarli per migliorare il governo clinico” previsto tra il 1 e il 3 luglio 2021 ad Assisi. Biffoli, mostrando una slide 23 categorie di Dm, le prime quattro assorbono il 24% del totale della spesa. Il più oneroso riguarda la categoria dei protesici impiantabili che da solo registra un 15,4%. A seguire, con il 12% c’è la categoria degli Ivdr, i dispositivi in vitro, tallonata dagli strumenti deputati all’apparato cardiocircolatorio (11,3%). Più staccato c’è il gruppo dei dispositivi per la somministrazione e il prelievo che registra l’8,2%.

Gli altri Dm

C’è poi un blocco tra il 7,2% e il 7,1% che comprende le apparecchiature sanitarie (con relativi componenti, accessori e materiali), i dispositivi per l’incontinenza e i dispositivi impiantabili attivi. Più sotto, dal 4% in giù, troviamo i dispositivi di sutura, per le medicazioni e i chirurgici.