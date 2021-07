Brevetti Covid, prime dissonanze tra i sostenitori della sospensione

Alcuni ritengono che gli Usa, nonostante un primo appoggio alla liberalizzazione della proprietà intellettuale, prediligano i vaccini anziché facilitare l'accesso anche ai device diagnostici e di protezione individuale

Qualche crepa nell’apparentemente monolitico blocco dei sostenitori della sospensione dei brevetti Covid inizia a esserci. In una riunione informale dell’Organizzazione mondiale del commercio di mercoledì 30 giugno, in molti si sono lamentati dell’approccio statunitense. Infatti, secondo alcuni, come rivela Law360.com gli Usa sarebbero sì disponibili ad appoggiare la mozione di India e Sudafrica, ma solo ed esclusivamente riguardo ai vaccini. Non sarebbero, infatti contemplati i dispositivi diagnostici e di protezione.

Sospensione sì, ma non di tutto

L’accusa viene mossa direttamente a Katherine Tai, la rappresentante commerciale degli Usa alla Wto la quale avrebbe smosso le acque solo in favore di una sospensione dei brevetti dei vaccini. Troppo poco. Il Sudafrica è tornato alla carica sottolineando come la deroga al Trips avrebbe dovuto riguardare tutti i prodotti e le tecnologie per la salute utili a contrastare la pandemia. I vaccini, va da sé, sono solo una parte. Sempre il Paese africano ha stilato un elenco di device per i quali dovrebbe valere la sospensione, su tutti i ventilatori, le mascherine chirurgiche e le materie prime per la produzione del vaccino (e quindi non solo il prodotto finito).

Le opposizioni

Manco a dirlo l’Ue, o per meglio dire la Commissione, che è uno degli avversari più rigidi sulla sospensione, ha continuato a muovere dubbi sull’utilità e l’opportunità di sospendere i brevetti.Tra l’altro la posizione degli Usa appare ora meno netta.