Nasce Fujifilm Healthcare Europe, così la multinazionale giapponese punta a crescere nel mercato europeo della sanità

Il lancio della nuova società decreta il completamento dell'acquisizione da parte di Fujifilm delle attività relative all'imaging diagnostico di Hitachi avvenuta il 31 marzo 2021 per 1,3 miliardi euro

Nasce Fujifilm healthcare Europe, divisione medical system di Fujifilm. Il lancio della nuova società decreta il completamento dell’acquisizione da parte di Fujifilm delle attività relative all’imaging diagnostico di Hitachi avvenuta il 31 marzo 2021 per 1,3 miliardi euro.

La crescita in Europa

La sinergia di Fujifilm Healthcare Europe e Fujifilm è fondamentale per la strategia di crescita della multinazionale giapponese in Europa che cerca di affermarsi come player di mercato. La combinazione delle linee di prodotti delle due organizzazioni, si legge in una nota diffusa dalla società, migliora la capacità complessiva di Fujifilm di offrire una soluzione completa che soddisfi un’ampia gamma di esigenze cliniche.

Potenziare la diagnostica

Fujifilm intende, prosegue la nota, implementare in modo significativo l’attività relativa alla diagnostica, che rappresenta il primo driver di crescita del Gruppo, mirando a espandere il proprio business in ambito sanitario e raggiungere entro i prossimi tre anni un valore della produzione pari a 6,6 miliardi euro – crescita superiore al 50% rispetto all’anno fiscale conclusosi a marzo 2020.

“Grazie a questa importante acquisizione abbiamo unito le forze e le competenze di due realtà leader del settore e oggi offriamo un pacchetto di soluzioni complete e all’avanguardia. Siamo passati da un’azienda che offriva delle proposte di prodotti ad un’azienda che offre un portafoglio completo. Ci attendono nuovi traguardi nell’Intelligenza Artificiale, nell’IT, nel CT, MRI, negli ultrasuoni e in molti altri campi, con l’obiettivo di creare nuovi valori di eccellenza ai fornitori di servizi sanitari in tutta Europa grazie alla forza del nostro team combinato.”– dichiara Masaharu Fukumoto, senior vice president Fujifilm Europe.