Spendere bene i soldi del Recovery plan: il monito dell’industria dei dispositivi medici

Da Innovabiomed di Verona, il presidente di Confindustria Dm, Massimiliano Boggetti: “La strada è in salita e sono molti gli aspetti da ripensare: modalità di acquisto, come rilanciare la ricerca e incentivare il trasferimento tecnologico, come stimolare le imprese sul territorio”

Non basta il Recovery plan per rilanciare il sistema salute. Le risorse servono, ma vanno spese bene. E poi occorrono riforme, politiche di acquisto adeguate, incentivi per la ricerca e il trasferimento tecnologico. È il monito che arriva dal presidente di Confindustria dispositivi medici, Massimiliano Boggetti, in occasione dell’evento Innovabiomed di Verona.

Innovazione, territorio e procurement

“Appare evidente ormai a tutti – sottolinea Boggetti – che i fondi europei rappresentano un’occasione unica per ripensare il Ssn, renderlo moderno, sostenibile, capace di innovare e portare benefici tangibili ai pazienti. Lo sforzo dovrà essere quello di costruire un sistema che metta il paziente al centro muovendosi lungo alcune direttrici fondamentali per il rilancio del sistema salute: investire per un ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero, implementare la medicina territoriale e le cure domiciliari, introdurre un nuovo sistema di procurement. Ma anche tornare a finanziare la ricerca di base, incentivare il trasferimento tecnologico e al tempo stesso coltivare un rapporto virtuoso tra medico e industria”.

Strada in salita

Gli obiettivi sono chiari, ma il percorso è lungo e tortuoso. “Sulle scelte da operare per raggiungere questi obiettivi – prosegue Boggetti – è tuttavia necessario dire chiaramente che la strada è in salita e non sono poche le difficoltà che gli investimenti del Pnrr potrebbero incontrare. Ci chiediamo pertanto con quale sistema di procurement verrà ammodernato il parco tecnologico perché se viene fatto da un’unica centrale di acquisto il rischio è di massificare la domanda e puntare al prezzo più basso. Se l’obiettivo è portare negli ospedali la tecnologia di ultima generazione bisognerebbe immaginare una decentralizzazione, ovvero degli acquisti per aree omogenee che tengano conto dei bisogni del territorio. Inoltre – incalza Boggetti – sarebbe necessario che venisse definito a monte un processo di valutazione delle tecnologie innovative, ovvero di Health technology assessment, che sia serio, indipendente e finanziato dal ministero della Salute, in modo da acquisire i device più adeguati a seconda delle necessità”.

Le infrastrutture

Altra sfida è quella di un sistema salute sempre più connesso. Se, in questo senso, la tecnologia è già da tempo disponibile e le industrie sono pronte all’implementazione, a mancare sono infrastrutture di rete 4G o 5G per lo scambio di dati che siano omogenee e che non creino ulteriori disuguaglianze tra i grandi centri e le periferie. C’è poi da alfabetizzare il personale sanitario che gestirà queste tecnologie, ma anche i destinatari, spesso pazienti anziani residenti in zone decentralizzate e poco avvezzi all’utilizzo di tecnologie digitali.

Progetti di ricerca

Sul fronte della ricerca, la priorità secondo l’industria dei device è capire se i fondi del Pnrr si daranno a pioggia o si centralizzerà su progetti strategici. Oggi in Italia si registra una carenza di uffici efficienti e dedicati al trasferimento tecnologico con informazioni disomogenee sul territorio, che vanno ripensati in un’ottica di rilancio e supporto della ricerca, ma anche degli studi clinici pre e post market.

Attrarre gli investimenti

“Il Recovery Fund è l’occasione per rilanciare la sanità – conclude Boggetti – ma anche l’industria rendendo il Paese attrattivo per i capitali esteri e per il proliferare di un tessuto produttivo interno. Primo passo, in questo senso, è riportare in Italia le aziende che, a causa di una congiuntura sfavorevole, nel corso degli ultimi decenni hanno dislocato la produzione all’estero. Un reshoring, quello auspicato, che porterebbe occupazione e indotto e renderebbe il Paese maggiormente autosufficiente. Aspettiamo con interesse la riforma fiscale per le imprese che è stata promessa per fine luglio. Il presidente Draghi e il ministro Franco stanno finalmente mettendo mano alle tasse inutili, che portano gettiti ridicoli, ma creano sfiducia e burocrazia. Il payback per i dispositivi medici – conclude Boggetti – ne è un esempio lampante: non ha portato un euro nelle casse dello Stato e delle Regioni, ma ha penalizzato gli investimenti delle imprese, a causa dell’assenza delle norme attuative che definiscano come, quando, ma soprattutto quanto l’industria debba pagare”.