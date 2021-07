Evotec si accorda per acquisire uno stabilimento di Gsk e si rafforza in Italia

La multinazionale inglese sfruttava il sito veronese per produrre nuove formulazioni di cefalosporina

La compagnia tedesca Evotec si è accordata con Gsk per comprare un suo stabilimento a Verona e rafforza la sua presenza in Italia dove presente da quattro anni. I dettagli sull’accordo non sono stati resi noti.

Lo stabilimento di Verona

La multinazionale inglese sfruttava il sito veronese per produrre nuove formulazioni di cefalosporina. Il campus era stato rinominato Levi-Montalcini. “L’acquisizone del campus di R&D di Verona da Gsk consentirà di continuare le attività di R&D in loco e rafforzerà la presenza di Evotec nel Paese. Tra l’altro l’idea di acquisire il centro veneto fa parte di una strategia ben precisa che ha visto ad aprile la costruzione di uno stabilimento da 120 milioni di dollari a Tolosa, in Francia, per produrre nuove formulazioni biotecnologiche (soprattutto anticorpi). Una parte dei soldi (circa 60 milioni) sono arrivati da enti pubblici e privati d’Oltralpe.