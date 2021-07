Hogan Lovells, Giuseppe Aminzade nuovo responsabile del regolatorio Life Sciences

Proviene dallo studio legale Rucellai & Raffaelli, dove coordinava un team di regolatorio Life Sciences and Health Care. Si occupa principalmente di diritto sanitario e farmaceutico, contrattualistica, responsabilità medico sanitaria, anticorruzione e responsabilità amministrativa

Giuseppe Aminzade entra in Hogan Lovells con il ruolo di Counsel, responsabile del dipartimento di regolatorio Life Sciences, mettendo a disposizione dello Studio la sua pluriennale esperienza nel settore del diritto farmaceutico. Aminzade coordinerà il team di regolatorio Life Sciences and Health Care in Italia contribuendo anche alle attività del team internazionale guidato da Steve Abrams, Lynn Mehler e Jane Summerfield.

Il profilo

Giuseppe Aminzade, che proviene dallo studio legale Rucellai & Raffaelli, dove coordinava un team di regolatorio Life Sciences and Health Care, si occupa principalmente di diritto sanitario e farmaceutico, contrattualistica, responsabilità medico sanitaria, anticorruzione e responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D.lgs. 231/2001.