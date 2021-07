Novartis Italia, Flavio Caruso nuovo Chief financial officer

Caruso è entrato a far parte del Gruppo nel 2016 come Cfo in Italia di Sandoz. In passato ha lavorato anche per Barilla, Louis Vuitton, Moet & Hennessy, Merck Sharp & Dohme, Bialetti e Whirlpool

Flavio Caruso ha assunto il ruolo di direttore finanziario di Novartis in Italia, in qualità di Country & Pharma Chief financial officer. In questa posizione, Caruso riporterà direttamente al Country president e Amministratore delegato Pasquale Frega ed entra a far parte del Leadership team di Novartis nel nostro Paese. Ricopre inoltre il ruolo di Presidente del Board of directors di Sandoz e AAA e di membro di quello di Novartis Farma. “Considero stimolante svolgere questo ruolo in un momento caratterizzato da significative trasformazioni, che richiedono al ruolo del Cfo la capacità di definire nuovi paradigmi di crescita, facendo leva sui più innovativi strumenti digitali, incentrati sulla sostenibilità, dal punto di vista sociale, etico e ambientale. Novartis dimostra di voler essere un protagonista in questo processo e, nella mia nuova responsabilità, farò del mio meglio per sostenere questo impegno”, ha dichiarato Caruso.

Il profilo

Flavio Caruso è entrato a far parte del Gruppo Novartis nel 2016 come Cfo in Italia di Sandoz per diventare in seguito Cfo del cluster Europe della stessa divisione. Prima del suo ingresso nel mondo Novartis, Caruso ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel settore Finance & management in diverse realtà industriali internazionale, tra le quali Barilla, Louis Vuitton, Moet & Hennessy, Merck Sharp & Dohme, Bialetti e Whirlpool.