Patologie neurodegenerative, accordo di due miliardi tra Gsk e Alector per sviluppare una nuova terapia

Le due società si accordano per sviluppare un nuovo farmaco a base di anticorpi contro Parkinson e Alzheimer

Un accordo di peso (2,2 miliardi di dollari) tra GlaxoSmithKline e la statunitense Alector. Le due società hanno messo insieme le forze per sviluppare un farmaco a basi di anticorpi contro il Parkinson, Alzheimer e altre patologie neurodegenerative.

Sulla scia di Aducanumab

L’accordo arriva a poche settimane dall’approvazione di Aducanumab di Biogen, il farmaco che ha ricevuto l’ok dalla Fda dopo decenni di attesa. Che la decisione della Food and drug administration sarebbe stata apripista per altre molecole era chiaro da subito e infatti Gsk e Alector non hanno perso tempo. Nonostante i dubbi sul prodotto di Biogen, la ricerca ha preso un indirizzo ben preciso.

L’intesa

Stando ai termini dell’accordo, Alector riceverà subito 700 milioni. Il restante miliardo e mezzo sarà soggetto ai progressi della ricerca clinica e delle sperimentazioni. Alla notizia dell’accordo le quotazioni di Alector sono schizzate al 93% negli scambi della Borsa di New York. Più timido il listino londinese di Gsk. Bloomberg riporta tra l’altro un retroscena che ha a che vedere, in parte con il recente accordo. Gli investitori della Elliot investment management il primo luglio hanno scritto alla società per lamentare attività di business non in linea con le aspettative. Elliott ha chiesto espressamente che Gsk torni al più presto tra le prime tre aziende al mondo e che le attività di scorporo (tipo New Gsk) possano davvero fornire la spinta necessaria al raggiungimento degli obiettivi richiesti. Emma Walmsley, Ceo di Gsk, ha rassicurato gli investitori dicendo che l’accordo con Alector rientra all’interno di un piano più ampio per aumentare e migliorare il business in tutto il mondo.