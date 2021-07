Premio Innovabiomed 2021: vince la Fondazione Ri.Med di Palermo

Assegno da 10mila euro per la realtà siciliana, che utilizzerà i fondi per finanziarie un tirocinio. L’appuntamento di Veronafiere torna a maggio 2022

La Fondazione Ri.Med di Palermo si aggiudica il premio Innovabiomed 2021. È il verdetto della due giorni (2-3 luglio) di Veronafiere, che ha riunito nella città veneta 700 “protagonisti” dell’innovazione biomedica, tra aziende, ricercatori, medici e stakeholder.

Il premio alla Fondazione Ri.Med

La Fondazione Ri.Med è frutto di una partnership pubblico-privato, a cavallo tra Italia e Usa. Conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica, favorendo il rapido trasferimento di risultati innovativi nella pratica clinica. Si occupa principalmente di ingegnerizzazione di tessuti e bioingegneria; la ricerca e sviluppo del farmaco e di immunoterapie e medicina rigenerativa. Alla seconda edizione di Innovabiomed è stata premiata con un assegno da 10mila euro, che sarà utilizzato per finanziare un tirocinio in ambito scientifico.

A ritirare il premio a Verona per conto della Fondazione Ri.Med, Gaetano Burriesci, Group Leader in Bioingegneria e dispositivi medici: “Voglio leggere questo premio come una conferma del fatto che il nostro impegno nel creare una cultura di innovazione biomedicale sta già cominciando a dare i frutti sperati. È stato anche molto incoraggiante avvertire che siamo solo una delle tante realtà italiane che stanno facendo da motore in quest’area”.

Il bilancio della seconda edizione di Innovabiomed

L’appuntamento di Innovabiomed tornerà nel 2022, il 24 e il 25 maggio. Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, traccia il bilancio dell’appena conclusa: “Il Covid ci ha insegnato che dovremo mettere l’industria della salute sempre più al centro del nostro sviluppo e quindi del nostro futuro. In questo contesto si inserisce Innovabiomed, di cui abbiamo fortemente voluto presentare la seconda edizione. Anche il tema scelto quest’anno è stato simbolico: ‘Oltre l’emergenza’. Un grande sforzo organizzativo – prosegue Danese – con l’obiettivo di riproporre l’incontro tra scienziati e ricercatori di livello internazionale, istituzioni, importanti aziende e operatori del settore biomedicale, per dare il nostro contributo in questo particolare momento storico alla crescita di una filiera così strategica. Il biomedicale è un settore che vede infatti le imprese del made in Italy ai vertici. In particolare – ricorda il presidente di Veronafiere – sviluppo e produzione dei dispositivi biomedicali sono un’eccellenza che ha in Mirandola il più importante distretto in Europa e il secondo al mondo. Un mercato che in Italia vale oltre 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.323 aziende. Avere poi importanti partner in questa iniziativa – conclude – ci conforta nel perseverare a sviluppare questo progetto convegnistico-fieristico che può riprendere il cammino verso il consolidamento e la crescita”.

Foto Veronafiere-FotoEnnevi