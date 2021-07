Omeopatia, utilizzo in crescita nell’anno della pandemia

È quanto emerge dai risultati del sondaggio ‘Gli italiani e l’omeopatia nell’anno della pandemia’, realizzato da Emg Different. Ecco i numeri più rilevanti. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

Nell’anno della pandemia di Covid-19 è aumentato l’uso dei medicinali omeopatici da parte degli italiani. A rilevarlo è il recente sondaggio ‘Gli italiani e l’omeopatia nell’anno della pandemia’, realizzato da Emg different per Boiron a maggio 2021.

La rilevazione

Il sondaggio ha preso in considerazione la frequenza di utilizzo dei medicinali omeopatici da parte degli italiani nell’ultimo anno, evidenziando un aumento del 25% di utilizzo tra i conoscitori dell’omeopatia.

Omeopatia, che uso se ne fa

Chi si è rivolto all’omeopatia lo ha fatto per trattare alcuni tra i problemi di salute maggiormente emersi in concomitanza con la pandemia; in particolare il 51% del campione ha dichiarato di essersi avvalso dei medicinali omeopatici per favorire le difese immunitarie. Il 37% degli utilizzatori ha scelto l’omeopatia in presenza di stress/stanchezza, mentre il 26% è ricorso a questi medicinali per combattere l’insonnia. Problemi gastro-intestinali e malattie da raffreddamento sono stati, rispettivamente, il motivo alla base dell’uso di omeopatici da parte del 25% e del 24% del campione. Il sondaggio ha anche evidenziato un grado di soddisfazione elevato negli utilizzatori. Tra i vari punti di forza riconosciuti: sono naturali (40%), efficaci (28%), non danneggiano/non sono tossici (24%).

