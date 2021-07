Dialisi, Consip avvia gara da 739 milioni di euro

Pubblicato il bando per la fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale e di filtri speciali per emodialisi. L’accordo quadro progettato in collaborazione con la Società italiana di nefrologia

Al via una nuova gara Consip per la nefrologia. La centrale acquisti della PA ha bandito un accordo quadro multi-aggiudicatario da 739 milioni di euro per la fornitura di 20 milioni di trattamenti di dialisi extracorporea e trattamenti di dialisi peritoneale e quasi 7 milioni di filtri speciali per emodialisi. Lo annuncia la stessa Consip in un comunicato stampa.

Gara in tre lotti

La gara, spiega una nota Consip, è strutturata in tre lotti

Lotto 1: Trattamenti di dialisi extracorporea (quantità: 15.000.000);

Lotto 2: Trattamenti di dialisi peritoneale; Sub-lotto 2.1: Trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata (APD) (quantità: 3.000.000); Sub-lotto 2.2: Trattamenti di dialisi peritoneale manuale (CAPD) (quantità:2.000.000);

Lotto 3: Filtri “speciali” per dialisi extracorporea (quantità: 6.875.000).

L’accordo quadro avrà una durata di 12 mesi esi basa sul criterio della “scelta clinica”, grazie al quale le singole strutture sanitarie potranno affidare la fornitura a uno o più fra gli operatori economici aggiudicatari, con motivazioni basate sulle esigenze cliniche dei pazienti. I singoli contratti stipulati dalle amministrazioni avranno una durata di 60 mesi. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 22 luglio 2021.

La validazione clinica

Per l’accordo quadro Consip si è avvalsa delle competenze cliniche della Società italiana di nefrologia (Sin), mentre la commissione giudicatrice sarà composta da medici esperti del settore per garantire – sottolinea Consip – “la più ampia attenzione alle esigenze dei pazienti e alla qualità dei prodotti offerti”.