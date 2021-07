Enthera apre un nuovo laboratorio all’interno di OpenZone

L'espansione segue la chiusura round di finanziamento di serie A da 35 milioni di euro grazie al sostegno di Sofinnova Partners, AbbVie Ventures, Roche Venture Fund e il fondo JDRF T1D

La biotech Enthera Pharmaceuticals ha annunciato l’apertura di un nuovo laboratorio all’interno di OpenZone, il campus scientifico dedicato alla salute situato alle porte di Milano. I nuovi spazi permetteranno a Enthera di esplorare l’efficacia del suo candidato principale Ent001 in altre malattie (attualmente in sviluppo per il trattamento della malattia infiammatoria intestinale e del diabete di tipo 1) e di aprire nuovi programmi di ricerca per espandere la sua pipeline, con un focus sulle condizioni fibrotiche. Inoltre, l’azienda avrà accesso ad attrezzature e competenze laboratoriali avanzate, comprese le tecnologie per il sequenziamento e l’analisi del genoma e del trascrittoma, che saranno parte integrante del suo lavoro. Questa nuova apertura consentirà a Enthera anche di sfruttare i vantaggi di potenziali collaborazioni con le altre imprese che fanno parte di OpenZone e di lavorare a stretto contatto con alcuni principali fornitori di servizi utili al proprio lavoro in modo da accelerare le proprie ricerche.

L’ingresso nell’OpenZone

Questa espansione segue la chiusura del più grande round di finanziamento di serie A sostenuto da venture capital per una biotech italiana nel gennaio 2021. Enthera ha raccolto 35 milioni di euro ed è ora sostenuta da Sofinnova Partners, AbbVie Ventures, Roche Venture Fund e il fondo JDRF T1D. “I nuovi laboratori ci permetteranno di accelerare ulteriormente la nostra ricerca nell’immunologia rigenerativa, affrontando condizioni autoimmuni poco servite come la IBD e il Diabete di tipo 1, e di aprire nuovi programmi per espandere la nostra pipeline. Un’area chiave di interesse per i nostri crescenti sforzi di ricerca saranno le condizioni fibrotiche, le quali presentano un elevato bisogno medico insoddisfatto. OpenZone è un fantastico polo scientifico collaborativo, con strutture e risorse eccezionali. Non vediamo l’ora di far parte di questa vivace realtà”, ha commentato Giovanni Amabile, Ceo di Enthera.

Il network

L’ingresso di Enthera porta a 30 il numero di imprese presenti all’interno del campus, che sta attraversando un’importante fase di espansione: grazie a un investimento di 65 milioni di euro raddoppierà i suoi spazi e laboratori entro il 2022, raggiungendo una dimensione complessiva di 37 mila metri quadrati con l’obiettivo di ospitare fino a 1.200 persone.