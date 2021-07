Logistica healthcare, Bomi Group acquisisce Autotrasporti Barbieri

La multinazionale di Spino D’Adda (Cr) ingloba l’azienda italiana specializzata in trasporto e installazione di apparecchiature elettro-medicali

Bomi Group acquisisce Autotrasporti Barbieri. La multinazionale di Spino d’Adda (Cremona), attiva nella logistica integrata a servizio dell’healthcare, ingloba l’azienda italiana specializzata nel trasporto e installazione di apparecchiature elettro-medicali. Si rafforza così la business unit Bomi Health Tech, dedicata dal gruppo a gestione e trasporto di dispositivi medici e ospedalieri ad alta tecnologia.

Autotrasporti Barbieri

Autotrasporti Barbieri è nata nel 1970. Oggi è presente con dieci siti, tra magazzini e piattaforme, in Lombardia, Lazio e Campania per un totale di oltre 16mila metri quadrati. Vanta una flotta di 40 mezzi, dotati di sponda monta carichi e attrezzature per la movimentazione di apparecchiature elettromedicali. La continuità del business verrà garantita da Alessandro Barbieri, Paolo Barbieri, Vito Barbieri che supporteranno lo sviluppo della società all’interno del Gruppo Bomi.

“Siamo soddisfatti e ci sentiamo gratificati per la possibilità, che ci è stata offerta, di entrare a far parte di un gruppo grande e strutturato come Bomi”, commenta vito Barbieri, ceo di Barbieri Autotrasporti. “Cercheremo di apportare il nostro contributo attraverso la nostra esperienza, coerentemente con quella che è sempre stata la nostra mission: capacità di curare i dettagli che fanno la differenza. L’obiettivo – spiega il ceo – sarà quello di far crescere l’azienda in un’ottica sempre più strutturata e attenta alle esigenze dei clienti e alla loro evoluzione. Per Autotrasporti Barbieri sarà questo l’inizio stimolante di un nuovo percorso comune con Bomi Group, nell’ottica di un costante miglioramento e ammodernamento dei servizi offerti”.

L’espansione di Bomi Group

L’anno scorso Bomi Group aveva acquisito RH Logistics in Gran Bretagna. Il percorso di crescita, quindi, continua. “Siamo orgogliosi e onorati di dare il benvenuto a Barbieri nel Gruppo Bomi. Questo rappresenta un’altra significativa pietra miliare a beneficio della nostra strategia, laddove Bomi sta diventando l’unico player logistico specializzato nella salute end-to-end in grado di coprire tutte le esigenze di servizio per la sanità”, commenta Marco Ruini, ceo di Bomi Group.