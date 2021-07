Programmi di supporto ai pazienti: l’esperienza di “ORA” nell’ipertensione arteriosa polmonare

Il programma, frutto di una sinergia tra Janssen e Domedica, è gestito interamente da remoto e promuove l’empowerment dei pazienti che devono seguire la triplice terapia orale. *IN COLLABORAZIONE CON DOMEDICA

Il programma ORA, nato grazie alla sinergia tra Janssen Italia, azienda leader nel mercato farmaceutico italiano, e Domedica, realtà all’avanguardia nei Patient Support Program e nei servizi di Integrated Health Care in Italia, offre supporto ai centri clinici e ai pazienti adulti affetti da ipertensione arteriosa polmonare che devono iniziare la triplice terapia farmacologica orale. Nel programma, gestito interamente da remoto attraverso infermieri dedicati e specializzati, l’empowerment del paziente ha un ruolo fondamentale per fargli acquisire competenze e attribuirgli un ruolo proattivo nel percorso di cura, oltre che per supportare il medico nel massimizzare l’efficienza delle sue attività.

Gli obiettivi del programma

Il programma ORA, attualmente attivo in 42 centri specializzati nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare, ha visto sino ad oggi l’arruolamento di 41 pazienti trattati con la terapia orale.

Con una durata di 12 mesi, si propone di supportare i centri clinici nella gestione dei pazienti al di fuori dell’ambiente ospedaliero, con un’attenzione particolare alla fase iniziale del trattamento. Il medico specialista può così essere informato sull’andamento della terapia lungo tutto il primo anno.

Il paziente, contattato secondo le proprie esigenze settimanalmente per i primi quattro mesi di programma, e ogni due settimane nei successivi mesi, viene seguito durante il percorso terapeutico nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dallo specialista. Può in ogni caso chiamare quando vuole il numero verde dedicato al programma, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 18.00 in caso di dubbi o necessità di confronto.

ORA prevede inoltre per ciascun paziente l’erogazione da parte dell’infermiere dedicato di contenuti educazionali su vari temi, con l’obiettivo di renderlo sempre più informato e consapevole della propria condizione.

Il valore dell’informazione al paziente

I contenuti educazionali hanno infatti ampia rilevanza nel programma: i momenti formativi vertono su diversi temi legati all’ipertensione arteriosa polmonare.

In maniera graduale e secondo i bisogni dei pazienti, lungo tutto il programma si affrontano diverse tematiche che vanno dalla spiegazione della malattia a come migliorare il rapporto con il medico, dalle strategie per massimizzare i benefici del programma all’importanza dell’aderenza alla terapia, e soprattutto alla spiegazione del trattamento farmacologico e dei diritti sociali cui può beneficiare.

Il paziente riceve così informazioni e consigli, trasferiti in modo semplice e comprensibile, che non riguardano solo ed esclusivamente la patologia e la terapia, ma anche argomenti sensibili che investono tutta la sua sfera personale.

In questo modo si sente considerato come persona nella sua interezza, e non solo associato alla malattia; è un tipo di approccio dove il miglioramento della propria condizione passa per la cultura della consapevolezza e della responsabilizzazione.

Il tutto avviene nel pieno rispetto delle indicazioni dello specialista, rimandando a lui il paziente nel caso di domande o dubbi di natura clinica o al di fuori degli ambiti definiti dal programma.

Supportare e monitorare

Gli infermieri seguono e monitorano da remoto i pazienti per aiutarli a seguire con costanza le indicazioni del medico specialista e del piano terapeutico prescritto, un aspetto particolarmente importante visto che il dosaggio della terapia è soggetto a cambiamenti di settimana in settimana. Non è infatti un caso che il programma sia stato costruito attorno a questa cadenza, prevedendo uno schema di interazione con il paziente dapprima settimanale e poi bi-settimanale.

Anche il monitoraggio degli eventi avversi, raccolti dall’infermiere e comunicati allo specialista, è un elemento fondamentale del programma per permettere al clinico di rivalutare tempestivamente la posologia della terapia ed identificare il dosaggio ottimale per il benessere dello specifico paziente.

