Vivisol Italia, Riccardo Bonazzi nuovo Direttore medico

L'azienda si dota di una propria divisione medica scegliendo come capo proprio Bonazzi. Dopo la laurea in Medicina e chirurgia all’Università Milano-Bicocca, si è specializzato sia in management delle organizzazioni sanitarie sia nella gestione delle patologie neuromuscolari

Nuovo Direttore medico di Vivisol Italia – comunica l’azienda in una nota – è Riccardo Bonazzi, esperto in medicina funzionale neuro-muscolo-scheletrica e Direttore sanitario di centri clinici polispecialistici. Nella nuova funzione Bonazzi si occuperà in particolare di definire le politiche per la sicurezza dei pazienti e degli operatori e per la prevenzione delle infezioni legate all’assistenza, di promuovere programmi di formazione specialistica per gli operatori sanitari e di definire e valutare periodicamente i Kpi di monitoraggio delle cure e servizi erogati da Vivisol. Sarà inoltre il coordinatore del Centro clinico remoto di Vivisol.

Il profilo

Dopo la laurea in Medicina e chirurgia all’Università Milano-Bicocca, si è specializzato sia in management delle organizzazioni sanitarie sia nella gestione delle patologie neuromuscolari con un Master di II livello dell’Università Statale di Milano in “Diagnosi, cura e ricerca nelle malattie neuro-muscolari” in collaborazione con il Centro Nemo di Milano.

La divisione medica

La nomina è contestuale alla nascita di una vera e propria direzione medica in Vivisol per coordinare e supervisionare le attività di Clinical governance legate all’assistenza domiciliare in capo alle Direzioni sanitarie regionali. “L’evoluzione demografica ed epidemiologica in corso ci ha spinti su questa strada con la convinzione che le cure domiciliari, anche complesse, dovranno sempre più rispondere a bisogni sanitari complessi”, afferma Claudio Petronio, Direttore centrale Vivisol Italia, Sud Europa e Brasile.