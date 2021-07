Digital Talent Week, l’informatore scientifico nel farmaco al centro del prossimo appuntamento della fiera del lavoro digitale

L'evento si svolgerà dal 12 al 18 luglio sulla piattaforma e-recruiting di CVing e sarà dedicata al mondo Healthcare & Pharma. Per l’occasione saranno aperte 40 posizioni da informatore scientifico. Ecco come partecipare. *IN COLLABORZIONE CON CVING

La professione di informatore scientifico nel farmaco. Sarà questo il tema dell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con la Digital Talent Week, che si svolgerà dal 12 al 18 luglio. La fiera del lavoro 100% digitale, organizzata sulla piattaforma e-recruiting di CVing, in questa occasione sarà dedicata al mondo dell’Healthcare & Pharma. Per l’occasione, sulla piattaforma, saranno aperte 40 posizioni da informatore scientifico.

Come partecipare

Per partecipare alla Digital Talent Week Healthcare & Pharma è necessario registrarsi sul sito CVing (qui il link) e accedere alla mappa interattiva live per visitare gli stand virtuali delle aziende, scoprire i contenuti di employer branding, le opportunità di studio e formazione e candidarsi alle posizioni aperte.

La professione

L’informatore scientifico nel farmaco è una professione caratterizzata non solo da competenze medico-scientifiche, ma richiede anche spiccate doti comunicative e relazionali, dinamicità, duttilità, e un forte orientamento al servizio per trasformare la visita dell’informatore in un’esperienza stimolante, altamente professionale e utile ai diversi interlocutori: dal medico di medicina generale al professore universitario.

I partecipanti

Agave group, Gruppo San Donato, Servier Group e Uriach sono le aziende che hanno deciso di partecipare alla Digital Talent Week Healthcare & Pharma, puntando sull’innovazione e sulla capacità di talent attraction di questo innovativo format, ideato da CVing per il recruiting che da inizio anno ha visto 50 aziende italiane e internazionali coinvolte e 1400 offerte di lavoro rese disponibili.

I profili ricercati

Se tra le posizioni di informatore scientifico principalmente ricercata è la figura junior con laurea in materia tecnico-scientifiche, Gruppo San Donato è alla ricerca di giovani talenti nelle nuove professioni, come ingegnere clinico, hospital business controller e junior data analyst.

