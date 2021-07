Farmaceutica, così si muovono in Italia le prime cento aziende

Grazie a un’iniziativa congiunta Hps-AboutPharma e Iqvia Italia i lettori possono scaricare il “Poster del mercato farmaceutico 2020”. Crescita, calo, fatturato, tendenze e strategie delle società possono essere esplorate singolarmente e all’interno di un grande quadro d’insieme. Dal numero 190 del magazine

Un piccolo grande cosmo. C’è che si sale, chi scende, chi imbocca una strada e ne abbandona altre. Il moto si vede, si percepisce. Ogni azienda è un pianeta colorato che si sposta sul mercato, disegnando traiettorie, tendenze e scelte strategiche. Per la prima volta tutti i lettori di AboutPharma and Medical Devices possono leggere e studiare il “Poster del mercato farmaceutico” elaborato da Iqvia Italia, tradizionalmente stampato su carta e regalato ai top manager dell’industria life sciences. “Un omaggio molto gradito – dice Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia Italia – che generalmente si vede appeso in un punto strategico negli uffici dell’azienda”.

Quest’anno, grazie a un’iniziativa congiunta tra Hps e Iqvia Italia, i lettori possono scaricare il Poster 2020 utilizzando questo link e – previa registrazione – visualizzare in formato digitale le informazioni dettagliate relative alle top cento aziende per fatturato. Per ciascuna di esse sono in evidenza la percentuale di crescita o decrescita media del fatturato degli ultimi tre anni; il grado di orientamento retail/specialty; il volume del fatturato e la sua ripartizione per canali; le classi terapeutiche; il livello di protezione brevettuale e di innovatività del portfolio. Va precisato che il mercato ospedaliero e in Dpc sono rappresentati utilizzando il prezzo medio ponderato, che valuta il prezzo reale di acquisto tenendo conto di sconti gara, sconti commerciali e negoziali. Inoltre i dati rappresentati sono confrontabili a partire dal 2018.

C’è molto da studiare, dunque, sapendo che le aziende sono posizionate rispetto agli assi principali in base al rispettivo grado di orientamento: retail/specialty (asse x) e tasso medio composto di crescita/decrescita del fatturato rispetto al 2018-2020 (asse y). Piccolo suggerimento, più grande sarà lo schermo, più facile sarà visualizzare il quadro di insieme, sapendo che la versione cartacea si sviluppa su un grande formato. La leggibilità delle singole posizioni è invece assolutamente assicurata anche dal formato digitale.

Un anno difficile

Il Poster racconta moltissimo di come è trascorso l’anno. Spiega Sergio Liberatore: “Il 2020 è stato un anno molto particolare. Secondo i nostri dati, a causa della pandemia, il periodo ha segnato un calo dell’intero settore farmaceutico. Per la prima volta anche la spesa farmaceutica ospedaliera ha subito una contrazione, addirittura del 10% a volumi. Il prolungato lockdown ha avuto effetti sull’accesso alle visite, alle diagnosi e, conseguentemente, alle terapie persino in campo oncologico.

Una situazione che si ripercuoterà sul 2021. Anche le farmacie hanno sofferto durante il 2020, soprattutto quelle nelle grandi zone urbane con alta densità di uffici. Infatti, il ruolo del farmacista è stato fondamentale durante la pandemia, perché ha rappresentato il primo presidio sanitario sul territorio, ma le persone hanno evitato di entrare il più possibile nei negozi fisici. L’online, invece, ha avuto una crescita a doppia cifra, anche se i numeri sono ancora piccoli”.

La promozione scientifica

Uno degli effetti più complicati per l’industria durante la pandemia è stato quello della promozione scientifica. Spiega ancora Liberatore: “Il Covid-19 ha stravolto un modello commerciale basato quasi integralmente sul contatto personale col medico e lo specialista. Le aziende in breve tempo sono riuscite a riorganizzarsi spostando i contatti sul digitale. L’efficacia dell’uso dei canali digitali ha convinto molte aziende a integrare questo metodo di promozione nel new normal. Pertanto, si può dire che la pandemia sia diventata un acceleratore della digitalizzazione, come del resto è successo in molti altri settori”.

Presente e futuro, secondo Liberatore, vanno presi con le molle. “Ci sono fondati motivi per ritenere che nel 2021 il mercato possa tornare a crescere dopo un inizio d’anno negativo. Tuttavia restano diverse incertezze, per esempio, come sarà la prossima stagione influenzale? Che impatto avrà questa crisi sul portafoglio delle famiglie? A tal proposito, la resilienza post-Covid degli italiani sarà determinante”.

Le evidenze: il calo dei consumi in ospedale

Come accennato da Liberatore e come raccontano i bilanci delle aziende rappresentate nel Poster, hanno dovuto fare i conti innanzitutto con il calo del consumo ospedaliero. Ecco quanto rileva Iqvia: “Il consumo di farmaci in ospedale non poteva non essere pesantemente colpito e penalizzato dagli effetti della pandemia. La chiusura di interi reparti, la sospensione di procedure chirurgiche al di fuori delle emergenze, le grandi difficoltà – e a volte i divieti – di accesso alle strutture, hanno determinato un rallentamento ulteriore del mercato. Il 2020 ha registrato un significativo calo a valori pari al -5,7% rispetto al 2019 (rispetto a -1,3% del 2019 vs. 2018) e a volumi -14% (rispetto a -0,3%). Questi trend sono stati pressoché identici sia per il consumo per pazienti ospedalizzati che per la distribuzione diretta e outpatient”.

Venendo alle aree terapeutiche “l’oncologia si conferma la classe di maggior peso – assorbendo oltre il 40% dei consumi a valore – e registra comunque una crescita moderata in volumi (+0,4%, unica classe con un trend comunque positivo a volumi) e in valori (+1%, comunque lontano dal +3,7% dell’anno precedente).

La classe maggiormente impattata è quella degli anti-infettivi/antibiotici che a totale registra un calo sia in volumi che in valori (-13,8% e -24%, rispettivamente), pari a circa 600 milioni di euro rispetto all’anno precedente, che rappresentano quasi il totale valore del calo di consumi dell’intero mercato ospedaliero. Il calo degli anti-infettivi è ancora guidato dal ribasso del mercato dei farmaci antivirali per la cura dell’epatite C, che nel 2020 decrescono addirittura del 59,4% a valori, rappresentando l’85% del totale perdita di valore della classe. Questo calo è infatti legato al mancato avvio di nuovi pazienti a questi trattamenti, dovuto alla consistente riduzione in termini di screening, fondamentale per identificare i pazienti che non sono consapevoli di aver contratto il virus.

Il calo di diagnosi, visite e trattamenti

Le aziende hanno vissuto sulla propria pelle gli effetti che la pandemia ha avuto sull’accesso alle cure e sull’avvio dei nuovi trattamenti, “con conseguenze notevoli sugli outcome clinici – rileva Iqvia – come evidenziato da uno studio realizzato con il supporto non condizionante di Farmindustria sul periodo gennaio-dicembre 2020”.

Ricorrendo al Longitudinal Patient Database e Oncology Dynamics, Iqvia ha osservato rispetto al 2019 una riduzione delle nuove diagnosi tra il 9% e il 25% e una contrazione del 10% nell’inizio di nuovi trattamenti nelle principali aree terapeutiche. Esplorando queste ultime, le riduzioni sono state le seguenti.

In area respiratoria si è osservato un calo significativo delle nuove diagnosi (Bpco -84 mila, asma -195 mila); dei nuovi trattamenti (-65 mila, -159 mila), degli invii allo pneumologo (-154 mila, -158 mila) e delle richieste di spirometria (-136 mila, -157 mila). Il calo evidenziato durante il primo lockdown si è mantenuto anche nel periodo successivo.

Anche in ambito cardiovascolare Iqvia ha registrato una contrazione significativa delle nuove diagnosi (fibrillazione atriale -47 mila, scompenso cardiaco -19 mila, ipertensione -211 mila), dei nuovi trattamenti (-29 mila, -3 mila, -69 mila), degli invii al cardiologo (-301 mila, -99 mila, -1,1M) e delle richieste di Ecg (-214 mila, -78 mila, -1,3M). Nel secondo semestre c’è stato un recupero sulle nuove diagnosi e nuovi trattamenti, che tuttavia non ha compensato le perdite accumulate.

In area diabete si è registrata una riduzione delle nuove diagnosi (-58 mila), dei nuovi trattamenti (-24 mila), delle richieste di visita dal diabetologo (-400 mila) degli esami per glicemia (-1,1 milione). Nella seconda parte dell’anno si è invece registrato un miglioramento in termini di nuove diagnosi e nuovi trattamenti.

Anche in ambito oncologico si è osservata una contrazione di nuove diagnosi e cure. Il calo provocato dalle due ondate di Covid-19 non è stato compensato nei mesi estivi: complessivamente nel 2020 sono state fatte 30 mila diagnosi di tumore in meno rispetto all’anno precedente (-11%), i nuovi trattamenti sono scesi del 13%, gli interventi chirurgici del 18% e i ricoveri del 16%.

La promozione scientifica si sposta sul canale digitale

“Il budget marketing dedicato ai canali tradizionali – scrive Iqvia – fino al 2019 rappresentava la quasi totalità del marketing mix, attestandosi mediamente al 99% degli investimenti complessivi. Il Covid-19 ha stravolto un modello commerciale consolidato, fondato sul contatto personale, costringendolo a cambiare repentinamente”.

In Italia, a fronte di una riduzione dei volumi promozionali del 33% sull’anno, il calo del face-to-face (F2F) ha toccato il picco inferiore ad aprile, durante il primo lockdown, sostituito dalle attività da remoto fra cui il phone detailing (34% dei contatti totali), l’email (37%) e le visite virtuali (21%). Organizzare le attività della sales force da remoto, in termini di contenuti e formazione, ha rappresentato una vera sfida per il settore. I risultati di questi investimenti però sono stati straordinari, soprattutto su alcune specialità mediche fra le più sotto pressione durante la pandemia, quali l’oncologia. In particolare, i contatti F2F in oncologia sono calati del 15%, mentre sono aumentate del 39% le interazioni a distanza.

Fra gli specialisti contattati da remoto nel 2020, gli oncologi hanno mostrato nei confronti dell’ingaggio da remoto un gradimento superiore al F2F, un risultato superiore a tutte le altre specialità. L’oncologo dichiara rispettivamente la sua preferenza e una propensione a prescrivere in aumento a seguito dell’informazione veicolata a distanza, come evidenziato dal Net Promoter Score del +28% vs il +23% delle visite personali e dal conversion rate dell’82% vs il 76% del F2F.

L’anno 2020 per la promozione scientifica si è chiuso in linea con l’andamento globale, con una quota di visite personali pari al 76% sul totale delle interazioni, ma l’efficacia riscontrata nell’utilizzo dei canali digitali ha convinto le aziende ad adottare contromisure che stanno diventando parte integrante di un nuovo modo di operare, ed elemento imprescindibile della “nuova normalità”, anche una volta che sarà terminata l’emergenza pandemica.

La crescita dell’e-commerce

“L’emergenza sanitaria – rileva Iqvia – ha modificato il modo di vivere la farmacia, che non viene più percepita esclusivamente come un punto di accesso fisico, ma un insieme di servizi che si sviluppano anche attraverso il canale online. In questo particolare contesto, in cui il consuntivo del 2020 vede un calo dell’1% per il mercato complessivo della farmacia offline (un trend in linea con la flessione già riscontrato negli anni precedenti), si sono registrati opposti effetti sul canale online: il comparto, che già di per sé presenta un trend di crescita importante, ha avuto un’impennata, chiudendo a fine anno con un +66% rispetto al 2019”.

Anche per i farmaci l’ascesa era già iniziata da anni, in linea con tutti gli altri beni di consumo. “Si tratta ormai di un trend consolidato: l’accesso alla farmacia non è più solo fisico, ma anche digitale e il canale online è stato percepito come un servizio che la farmacia territoriale deve prevedere per supportare l’utente in tutti i suoi bisogni”.

Esistono alcune specificità, oltre all’indubbia richiesta e necessità da parte dei cittadini a risparmiare. “Per quanto le leve che muovono a comprare online siano legate soprattutto al prezzo e alla possibilità di acquistare prodotti preservando la propria privacy, come dimostrato dall’incremento delle vendite di prodotti per l’incontinenza e dimagranti), rimane indispensabile garantire una qualità del servizio elevata. In questo senso, fattori determinanti per la soddisfazione dei clienti sono: spese di spedizione contenute, puntualità nei tempi di consegna e supporto al cliente in fase di pre e post vendita”.