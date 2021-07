Goldman Sachs pronta ad acquisire Parexel per 8,5 miliardi di dollari

La grande compagnia di investimenti internazionali conferma il suo interesse nel mondo life science, specialmente per le Cro

Un accordo da capogiro per acquisire la Cro statunitense Parexel. Goldman Sachs e Eqt Prive equity sono pronti a sborsare 8,5 miliardi di dollari. Il Ceo di Parexel, Jamie Macdonald ha detto che sia Eqt che Goldman Sachs sono molto interessati nell’espansione dell’azienda e nella sua capacità di fornire i propri servizi. Secondo il numero uno dell’azienda non dovrebbero esserci grandi cambiamenti dal punto di vista dell’organico (cosa non scontata durante acquisizioni così massicce).

Una lunga ricorsa

Da tempo Parexel è nel mirino degli acquirenti. Eric Liu, Eqt partner e global co-head of healthcare ha detto: “Abbiamo seguito Parexel molto da vicino negli anni scorsi e siamo rimasti impressionati. Il nostro investimento riflette l’interesse di Eqt per il life science. Sempre per Macdonald, come riporta Outsourcing pharma, l’investimento aumenterà ancora di più le capacità di business di Parexel.

L’interesse di Goldman Sachs per il life science

Il gigante degli investimenti da tempo punta alle scienze della vita. E non potrebbe essere altrimenti dato che il settore si sta espandendo sempre più e riceve (seppur in numero minore rispetto al passato) ingenti finanziamenti da fondi e non solo. A maggio 2021, Goldman Sachs ha investito in un’altra Cro, stavolta indiana, chiamata Aragen. Soprattutto in India, la compagnia ha investito 3,6 miliardi di dollari a partire dal 2006 includendo nel proprio portfolio società come Biocon biologics, Bpl Medical Technologies, CyteCare Hospitals, Max India and Nova Medical Centers