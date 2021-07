Tumore al seno, sbloccati 20 milioni di euro per i test genomici

Arriva il decreto attuativo per l’utilizzo delle risorse stanziate dall’ultima legge di Bilancio. La prescrizione sarà gestita da équipe multidisciplinari dei centri di senologia

Il ministero della Salute sblocca 20 milioni di euro destinati ai test genomici per il tumore al seno. È arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 18 maggio 2021 che stabilisce modalità di accesso e requisiti per l’erogazione delle risorse. Nell’ultima l’ultima legge di Bilancio (178/2020) era stato previsto un fondo ad hoc per il rimborso di test genomici per il carcinoma mammario ormono-responsivo in stadio precoce.

Ora tocca alle Regioni

“L’utilizzo del Fondo – spiega il ministero della Saluta – rende oggi possibile in tutte le Regioni l’offerta gratuita dei test genomici a tutte le donne che potrebbero trarne beneficio, contribuendo a garantire appropriatezza ed equità delle cure. La prescrizione dei test genomici sarà effettuata da equipe multidisciplinari dei Centri di Senologia, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome, che hanno in carico le pazienti”.

L’utilità dei test genomici per il tumore al seno

I test genomici sono uno strumento decisionale in più, che in aggiunta ai parametri clinici, istopatologici e strumentali, supporta i clinici nella scelta dei percorsi terapeutici più adatti per le pazienti con carcinoma della mammella in fase iniziale per le quali è incerta l’utilità di una chemioterapia in aggiunta alla endocrinoterapia dopo l’intervento chirurgico, consentendo di definire un piano di trattamento personalizzato e appropriato.

In Italia, ricorda il ministero della Salute, il carcinoma della mammella rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato: nel 2020 secondo il Rapporto Aiom-Airtum sono stati stimati 54.976 casi nella popolazione femminile, il 30,3% di tutte le forme tumorali. “È quindi molto importante avere la possibilità di identificare le pazienti alle quali non è possibile assicurare un significativo beneficio con la chemioterapia, evitandone gli effetti tossici oltreché psicologici. L’utilizzo di questi test – conclude il ministero – potrebbe comportare una riduzione dal 50 al 75% del ricorso alla chemioterapia adiuvante, consentendo la scelta dell’opzione terapeutica migliore, che tenga conto comunque delle preferenze della paziente, opportunamente informata”.