Carenza di farmaci e… di comunicazione, la soluzione è lontana

Aifa, Regioni, produttori, farmacisti, medici e pazienti troppo spesso non si intendono. Il caso Micropam, una benzodiazepina impiegata per controllare le crisi epilettiche e sparita dalle farmacie, riaccende i riflettori su un problema ancora irrisolto. Una soluzione potrebbe arrivare dai software gestionali. Dal numero 190 del magazine

di Angelica Giambelluca

La carenza dei medicinali nel nostro paese è un fatto ricorrente, ma le modalità oliate nel tempo per gestirla alle volte si scontrano con l’impossibilità di trovare farmaci alternativi e di poter soddisfare bisogni di cura urgenti. Al momento sono oltre 2400 i farmaci carenti in Italia e 260 (i più urgenti) si importano dall’estero. Finché se ne trovano, naturalmente.

Il caso Micropam, una benzodiazepina per calmare le crisi epilettiche, fa scuola. Carente dalla fine dell’anno scorso, per i pazienti è stato possibile riacquistarlo solo grazie ai pazienti e alle associazioni che si sono mosse per trovare una soluzione insieme ad Aifa e alla casa farmaceutica. Ma non può funzionare sempre in questo modo. Non sono i pazienti a dover gestire situazioni come queste.

Il caso Micropam

Immaginate la sensazione che si può provare quando il titolare della farmacia in cui vi rifornite periodicamente per un medicinale che voi considerate salvavita (per voi o per i vostri figli), vi dice che non è più disponibile, che non sa quando lo sarà di nuovo né dove trovarlo.

A settembre 2020 è successo davvero, così come è successo per altri farmaci che nel giro di poco tempo, e senza un’efficace comunicazione ai pazienti, sono diventati carenti.

Il Micropam non si trovava più sul territorio nazionale. Si tratta di un farmaco per calmare le crisi epilettiche, somministrabile per via rettale attraverso un contenitore monodose. Parliamo di un farmaco il cui principio attivo blocca le crisi, ma che fa la differenza per come viene somministrato, in modo veloce e preciso. Velocità e precisione sono fondamentali se dovete dare un farmaco a chi è in preda a violente crisi epilettiche.

Non ci sono farmaci equivalenti di Micropam, che al momento è in fascia C, a carico dei cittadini, salvo casi particolari per pazienti che sono seguiti in ospedale con appositi piani terapeutici. È un farmaco unico.

Esiste anche un altro medicinale simile, il Buccolam, anch’esso carente in questo periodo (ma a settembre dovrebbe essere nuovamente disponibile) e che, a differenza del Micropam, si somministra per bocca, quindi ancora meno invasivo del Micropam, ma costa dieci volte di più. La Federazione italiana epilessie (Fie), come altre associazioni di pazienti con questa patologia e le varie società scientifiche, monitorano la situazione da sempre.

“Negli anni, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni della carenza di molti farmaci – racconta Francesca Sofia, direttrice scientifica della Fie – il Micropam è un farmaco di emergenza e la mancata reperibilità ha scatenato il panico tra i pazienti. Anche se non c’è un’opinione condivisa tra società scientifica ed enti regolatori, noi lo consideriamo un farmaco salvavita.

Ci sono casi in cui le crisi non si interrompono da sole, pertanto è fondamentale avere a disposizione il farmaco d’emergenza. Una crisi generalizzata convulsiva, tonico-clonica, dura alcuni minuti. Il farmaco interrompe immediatamente la crisi, che se prosegue rischia di portare la persona in uno stato di male epilettico, con gravi conseguenze che portano in terapia intensiva il soggetto”.

In Italia ci sono circa 600 mila persone che soffrono di epilessia e di queste un 30-40% è resistente ai farmaci. Nella maggior parte dei casi può servire il farmaco di emergenza, anche se la relazione tra farmaco resistenza e necessità di farmaco d’emergenza non è provata.

Per i pazienti, le alternative al Micropam sono impraticabili: prima dell’arrivo di questo medicinale, si somministrava diazepam per via rettale, ma il farmaco si presentava in fiale di vetro che andavano rotte e travasate per poi essere somministrate: tutta una serie di procedimenti di certo non comodi per chi deve fare in fretta e ha un figlio in preda alle crisi epilettiche.

Sfiducia nel galenico

Per sopperire alla carenza del farmaco sono state anche date indicazioni ai farmacisti per realizzare preparati galenici. “Ma non tutte le farmacie sono in grado di fornirlo – riprende Sofia – e i pazienti lamentano di non sentirsi tranquilli con questa soluzione”.

Dopo un confronto con le associazioni dei pazienti e con la casa produttrice, Aifa ha autorizzato il titolare dell’Aic a importare il farmaco dall’estero e distribuirlo alle Asl/Ats e farmacie ospedaliere.

“Questo in realtà ha rappresentato un problema – sottolinea Sofia – perché ogni Regione ha le sue dinamiche. Il processo è il seguente: il paziente si fa prescrivere il farmaco, si rivolge poi all’Asl che segnala la necessità del farmaco alla farmacia ospedaliera di riferimento che, a quel punto, consegna il farmaco al paziente. In alcuni territori il processo funziona, in altri no e in alcuni casi il medico curante non è nemmeno a conoscenza della possibilità. In Regione Lombardia è stata messa a disposizione la lista di tutte le Ats e dei riferimenti a cui rivolgersi per attivare la procedura, ma non sappiamo quello che avviene nelle altre Regioni, quali sono i vari passaggi da seguire”.

Servirebbe una legge

Rosa Cervellione, avvocato e presidente della Fie, descrive un quadro ancora più complesso: “Il sistema funziona se le farmacie ospedaliere hanno il personale per distribuire i farmaci. Molte strutture non hanno queste risorse e quindi si rifiutano di ricevere il farmaco. Lo abbiamo riferito ad Aifa, e ci hanno risposto di segnalare loro gli ospedali che si rifiutano di dispensare il farmaco. Ma una cosa del genere la devono fare le associazioni dei pazienti?”.

Il punto è che Aifa ha poteri limitati e probabilmente ha fatto tutto quello che poteva fare:

“Aifa si è attivata per sopperire e gestire le Regioni come poteva – sottolinea Sofia – ma fintanto che non interviene il legislatore è impossibile risolvere il problema. Ad esempio, si potrebbe imporre alle aziende di mantenere sempre delle scorte, o attivare una produzione di carattere emergenziale presso l’istituto farmaceutico militare. Serve un piano pronto da attivare in caso venga preannunciata un’imminente carenza”.

Il problema in ogni caso va allargato anche ad altre tipologie di farmaci che al momento scarseggiano e che possono essere anche farmaci per malattie croniche, la cui prescrizione, anche se esiste l’equivalente, non si può cambiare da un giorno all’altro: “Cambiare farmaco in modo repentino – ha aggiunto Cervellione – non è semplice per chi assume una certa terapia da anni. Anche se è generico, il dosaggio può non essere lo stesso e anche la concentrazione e l’assorbimento del principio attivo possono cambiare”.

Per passare da un farmaco a un altro ci possono volere anche otto mesi, nel corso dei quali si sospende gradualmente un farmaco e si inizia ad assumerne un altro.

Il punto in tutta questa storia è che se non si fossero attivati i cittadini, oggi i pazienti che hanno bisogno del Micropam non saprebbero dove trovarlo.

“Aifa si sarebbe limitata a emettere una nota informativa sul sito, come fa sempre – ammette senza mezzi termini la direttrice scientifica della Fie – lasciando poi alle Regioni e ai pazienti il compito di risolvere il problema, dando per scontato che avrebbero visto la nota”. Il vero problema risiede nella mancanza di una comunicazione diretta tra Aifa, farmacisti territoriali, medici e pazienti per quanto riguarda le carenze dei farmaci.

Non tutti i pazienti monitorano il sito dell’Aifa. Non tutti hanno gli strumenti per comprendere le informazioni scritte nelle note o sapere il percorso da fare per scaricarle.

Le motivazioni del produttore

L’azienda produttrice Aurobindo, contattata sul tema, ha affidato le risposte a un comunicato aziendale: “La carenza di Micropam è dovuta a problemi tecnici imprevisti presso il sito di fabbricazione – risultati poi irrisolvibili – che hanno portato all’interruzione produttiva da parte dell’attuale fornitore. Aurobindo ha attivato il trasferimento presso un nuovo fornitore. Il processo produttivo è complesso per le caratteristiche tecnologiche specifiche del prodotto.

Per cercare di ovviare alla indisponibilità del prodotto e garantire la continuità terapeutica, Aurobindo ha ottenuto da Aifa la possibilità di importare analogo prodotto dall’estero e – come previsto dalla normativa nazionale – distribuirlo presso gli ospedali, corredato di foglietto illustrativo in lingua Italiana. Il farmaco viene fornito ai soli ospedali in quanto le farmacie aperte al pubblico non sono autorizzate a distribuire il prodotto in confezionamento estero (seppur corredato di foglietto illustrativo in italiano)”.

Differenze tra carenza e indisponibilità

Facciamo un passo indietro. Carenza e indisponibilità sono due concetti diversi, ma spesso sono confusi o usati come sinonimi uno dell’altro. Proviamo a chiarire.

La carenza (come quella di Micropam) si riferisce alla temporanea irreperibilità sul mercato nazionale di medicinali indispensabili per la cura di determinate patologie e viene monitorata da Aifa sulla base di una procedura ad hoc. Un medicinale è carente nel momento in cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) non può assicurarne una fornitura appropriata e continua. La carenza è causata da diversi fattori: l’irreperibilità del principio attivo, problemi legati alla produzione, problemi regolatori, imprevisto incremento delle richieste di un determinato medicinale o emergenze sanitarie nei paesi di produzione. Ma può anche essere correlata a motivi commerciali, come la decisione di sospendere la produzione e distribuzione di farmaci “datati” o di basso costo, dalla redditività limitata. L’azienda è tenuta a comunicare ad Aifa la carenza non meno di due mesi prima dell’inizio effettivo della stessa.

L’indisponibilità del farmaco è causata invece da distorsioni delle dinamiche distributive, come il parallel trade che sfrutta le differenze di prezzo dei farmaci sui diversi mercati.

C’è anche un terzo caso, piuttosto recente, legato alle mancate forniture ospedaliere, cioè ordini effettuati dagli ospedali che poi non vengono consegnati per tempo. Questo fenomeno è legato al fatto che le aziende che si aggiudicano grandi commesse per grossi quantitativi di farmaci (corrispondenti ai tetti massimi delle consegne) possono avere problemi poi a soddisfare le richieste.

I numeri fino a giugno

Secondo quanto segnalato sul sito di Aifa, che raccoglie le carenze in una tabella aggiornata costantemente, al 30 giugno 2021 erano segnate 2457 carenze di farmaci sul territorio nazionale.

Fortunatamente, come si può vedere in tabella, nel 77% dei casi i farmaci carenti sono sostituibili con equivalenti (ma come abbiamo visto lo switch non è sempre possibile in tempi brevi ). L’11% di questi farmaci (i più urgenti) ha ricevuto l’autorizzazione per l’importazione dall’estero. Per tutti gli altri vi è la raccomandazione di discutere con il medico di famiglia o lo specialista su un eventuale cambio di terapia.

Il 30% di queste carenze è stato segnalato nel 2021 (cioè il titolare Aic ha segnalato la carenza nel corso dell’anno). Ma in lista continuano a esserci anche quei medicinali segnalati come carenti ma per i quali i quali il titolare Aic non hanno mai provveduto a comunicare la data effettiva di fine carenza. Per questo in questa lista si trovano anche farmaci che sono introvabili da oltre dieci anni.

Nel caso in cui un farmaco, non presente in lista Aifa, risulti irreperibile sul territorio, i farmacisti (e, attraverso di loro, i pazienti) possono inviare una segnalazione ai referenti della Regione o della Provincia Autonoma, direttamente o attraverso le associazioni di categoria, per le valutazioni e gli interventi del caso, e per l’eventuale inoltro a ministero della Salute e Aifa nel caso di problemi di potenziale interesse nazionale.

Come è evidente, è un sistema di sorveglianza che parte soprattutto dal basso. Ma spesso sempre dal basso ci si deve attivare per arrivare a una soluzione, non solo per segnalare delle carenze.

Il tavolo tecnico dell’Aifa

Per gestire questi problemi, qualche anno fa in Aifa è stato istituito il Tavolo tecnico delle Indisponibilità (Tti), cui partecipano anche altri soggetti come FederFarma e Farmindustria.

“Sulle indisponibilità si è intervenuti con un ampio ventaglio di alternative – spiega Domenico Di Giorgio, coordinatore del Tti e dirigente Area Ispezioni e Certificazioni del’agenzia – mentre sulle carenze, invece, abbiamo lavorato per riutilizzare le strategie già note: nella lista, che aggiorniamo quasi quotidianamente, sono presenti le informazioni relative non solo alla carenza e alla tempistica, ma anche ciò che viene fatto a tutela del paziente”.

Nelle pubblicazioni di Aifa c’è un subset di dati, circa 260 farmaci, per i quali è autorizzata l’importazione (sono quelli con le carenze più significative). Di questi, circa una ventina è importata in notevoli quantità: si tratta di farmaci che in alcuni casi sono già stato sostituiti ma che servono per far sì che il processo di sostituzione della terapia avvenga in modo corretto. E sono quasi tutti legati all’ambito dell’epilessia.

Le soluzioni proposte da Aifa sono:

se è disponibile l’equivalente, si suggerisce di passare a tale farmaco;

se è disponibile un analogo terapeutico, ma non identico, si suggerisce di rivolgersi al medico che è l’unico autorizzato a decidere un cambio di terapia;

in altri casi si autorizza l’importazione per le carenze, autorizzando o il titolare a importare il farmaco e poi consegnarlo, o le singole strutture

Si tratti di processi usati da anni che quindi le Asl, a livello locale, dovrebbero poter gestire con una certa autonomia. La complicazione sta nel fatto che in Italia la normativa sull’importazione è frammentata, quindi bisogna rivolgersi anche ad altri ministeri. Non solo: i farmaci importati costano di più e il differenziale è coperto dal Ssn. Ma il punto è che se il paziente non viene informato della possibilità di farsi importare il farmaco dalla Asl finisce che gira per le farmacie alla ricerca del farmaco, raccogliendo informazioni incomplete.

Il nodo resta la comunicazione

L’informazione al paziente sulla carenza arriva troppo tardi o non arriva proprio. “Aifa non ha il controllo di quello che fanno le Regioni – ha rimarcato Di Giorgio – ma è in suo potere fare da collettore delle informazioni. Il punto è che se riuscissimo a far arrivare le informazioni al livello di base, cioè alla prescrizione, ridurremmo ulteriormente il disagio. La carenza è soprattutto di tipo distributivo, cioè il prodotto arriva in ritardo ma c’è, si tratta quindi di rendere più efficiente questo flusso coinvolgendo le associazioni dei clinici e dei pazienti che hanno un ruolo importante per risolvere il deficit informativo”.

Anche i farmacisti territoriali devono essere informati. E su questo Di Giorgio va dritto al punto: “Prima di parlare a sproposito (i farmacisti, n.d.r) è bene che consultino la lista certificata dei farmaci disponibili per aiutare anche i pazienti a gestire la situazione di carenza. Aifa ha approcciato anche il problema della distribuzione, anche se è non di sua competenza, perché è nell’interesse del paziente”.

L’Agenzia italiana del farmaco sta lavorando con Assosoftware all’interno del tavolo tecnico per le indisponibilità, per far sì che l’informazione che Aifa già pubblica sistematicamente, sulla carenza e sulla risposta da dare al paziente circa quella carenza, venga inviata ai gestionali delle farmacie e degli studi medici, anche per le note ad essa associata. L’ambizione è quella di far sì che l’informazione sia visibile a tutti. Nel momento in cui la notizia sulla carenza arriva al gestionale del medico, si potrebbe risolvere il problema alla radice, perché il medico eviterebbe di prescrivere un farmaco non disponibile e il farmacista, conoscendo il problema, potrebbe proporre un’alternativa.

Un quadro in peggioramento

La più grossa crisi gestita fino ad oggi è quella di tre anni fa sul Questran (colestiramina cloridrato, per abbassare i livelli di colesterolo): il prodotto era mancato per qualche settimana ma quando tornò nelle farmacie fu preso d’assalto dai pazienti che ne temevano una nuova carenza, rendendolo quindi indisponibile.

Inoltre, al fine di tutelare la salute pubblica e in considerazione del fatto che la carenza ha riguardato anche gli altri paesi in cui Questran era commercializzato, l’Agenzia italiana del farmaco aveva disposto il blocco temporaneo delle esportazioni di tutte le confezioni del medicinale, per garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti a rispondere alle esigenze di cura di tutti i pazienti.

“I farmaci non sono merci comuni – ha sottolineato Roberto Tobia, segretario FederFarma, appena eletto presidente del Pharmaceutical group of the European Union (Pgeu) – per cui non si può rischiare che, in nome di una libera circolazione delle merci, bene preziosi come questi possano mancare a chi ne ha bisogno. Stiamo lavorando affinché in Europa cambi la sensibilità su questi temi e il caso Questran lo dimostra”.

Giusto alla fine del 2020 il Pgeu ha realizzato una survey sul tema delle carenze dei farmaci cui hanno partecipato farmacisti territoriali di 26 paesi, tra cui l’Italia. Ciò che è emerso è che la carenza dei farmaci in Europa peggiora anno dopo anno, che nel 92% dei casi le carenze riguardano farmaci per malattie cardiovascolari, seguite dai vaccini (88%) e quelle del sistema nervoso e respiratorio (entrambi all’84%). Per l’81% degli intervistati la carenza di farmaci ha comportato un’interruzione importante dei trattamenti, e per il 56% un aumento delle spese da parte dei cittadini. Il 50% ha lamentato farmaci alternativi subottimali rispetto a quelli carenti e nel 12% dei casi si sono registrati eventi avversi.

Il Pgeu sostiene l’obiettivo della Commissione europea di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento attraverso obblighi più rigorosi, comunicazione anticipata di carenze e ritiri di medicinali, maggiore trasparenza relativa alle scorte e rafforzamento del coordinamento dell’Ue con meccanismi per monitorare, gestire ed evitare le carenze. Per fare questo occorre lavorare su un maggior coordinamento tra i paesi per prevenire carenze e sullo sviluppo di un quadro equo che garantisca a tutti i pazienti sicurezza e tempestività di fornitura dei farmaci. Per ottenere il risultato, il Gruppo propone di estendere il ruolo e le risorse della European medicines agency (Ema) nel coordinamento delle attività degli stati membri in materia di prevenzione e gestione di carenze, in stretta collaborazione con gli Head of medicines agencies (Hma), il network europeo che raccoglie gli enti regolatori di tutti i paesi Ue.

Distorsioni criminali

In Italia pare che la situazione sia comunque migliore che altrove. Il parallel trade è un’attività lecita, quando ripulita da eventuali distorsioni, e può in effetti aiutare a importare in Italia farmaci carenti: “Sicuramente ci sono disfunzioni che portano i farmaci dall’Italia verso mercati più remunerativi (come la Germania) – ha sottolineato Di Giorgio – alcune le abbiamo risolte lavorando anche con la rete dei parallel trader. Questo soprattutto per i furti negli ospedali che assorbivano di tutto, anche farmaci rastrellati sul territorio, presi nelle farmacie con false prescrizioni e poi esportati senza bollino. Con un approccio scientifico si è risolto anche questo problema. Lo strumento del parallel trade c’è da decenni e funziona con una certa serenità, avendo rimosso le distorsioni con le indagini che hanno portato anche ad arresti. Il fenomeno del rastrellamento è marginale e relegato ad attività criminale”.

Oltre all’informazione tempestiva e capillare, ci sarebbe bisogno di un intervento del legislatore, come auspicano associazioni come la Fie. Perché finché il farmaco è disponibile, non ci sono problemi, ma appena diventa carente, per ragioni decise unilateralmente dal produttore e su cui nessuno può metter bocca, insorge una serie di ostacoli che non si possano sempre risolvere organizzando tavoli in corsa, autorizzando importazioni che non tutte le Asl riescono a gestire e, infine, alimentando le diseguaglianze regionali, con Regioni più efficienti ed altre che restano indietro. Insieme ai pazienti.