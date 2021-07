Sofinnova Partners chiude il suo fondo medtech a 63 milioni di euro

Il fondo ha riscosso un notevole interesse e ha superato il suo obiettivo originale, con l'adesione di nuovi investitori

La società di Venture capital Sofinnova Partners annuncia la chiusura del suo fondo medtech acceleration, Sofinnova MD Start III, a 63 milioni di euro. Il fondo ha riscosso un notevole interesse e ha superato il suo obiettivo originale, con l’adesione di nuovi investitori. Questo aumento di capitale permette al team di imprenditori seriali di Sofinnova MD Start di supportare ulteriormente i medici nel trasformare le idee in prodotti reali attraverso lo sviluppo di dispositivi medici all’avanguardia.

Vecchi e nuovi investimenti

Il modello di accelerazione di Sofinnova MD Start ha portato alla creazione di 10 aziende del settore delle tecnologie mediche e oltre 25 milioni di euro investiti fino a oggi. Investimenti recenti includono due aziende di fase pre-clinica: Moon Surgical, che sviluppa una piattaforma di assistenza per chirurgia minimamente invasiva, e Gradient Denervation Technologies, che sviluppa un trattamento endovascolare per l’ipertensione polmonare. Il mese scorso è stata annunciata l’acquisizione di di preCARDIA, un’azienda creata e accelerata attraverso MD Start II per sviluppare una soluzione per i pazienti affetti da insufficienza cardiaca decompensata.