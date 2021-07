Così la TAVI ha rivoluzionato la cura delle patologie valvolari

Parla il cardiochirurgo Giuseppe Speziale, vice presidente del gruppo GVM Care & Research *IN COLLABORAZIONE CON GV CARE & RESEARCH

di HPS-Aboutpharma

La tecnica TAVI ha rivoluzionato la chirurgia delle patologie valvolari attraverso l’intervento trans-catetere. Fondamentale è la valutazione preliminare del paziente, come ribadito nel recente volume “Aortic Valve Transcatheter Intervention-Complication and Solutions”, frutto di una collaborazione editoriale italo-ispano-americana e del contributo di vari professionisti di fama internazionale. Il testo enfatizza anche l’approccio multidisciplinare e il ricorso a metodiche di imaging avanzato che permettono di prevenire i rischi legati alla pratica interventistica. Del tema parla il professor Giuseppe Speziale, cardiochirurgo di fama mondiale, specializzato nel trattamento chirurgico mininvasivo delle patologie valvolari, esperto in riparazione mininvasiva della valvola mitrale, autore di oltre seimila interventi, tra cui oltre mille di chirurgia mininvasiva mitralica isolata.

Qual è la reale diffusione delle patologie valvolari in Italia?

“Le patologie valvolari sono assai frequenti, anzi, possono essere considerate le malattie cardiache più frequenti nel nostro Paese. Se ne parla poco, rispetto a eventi traumatici come l’infarto, perché nel caso delle patologie valvolari manca il carattere dell’urgenza. Purtroppo, questa sottostima mediatica si rivela essere la loro migliore alleata delle patologie valvolari: molte persone a rischio non si sottopongono a controlli periodici e questo può avere conseguenza assai serie”.

Qualche numero?

“In Italia abbiamo ogni anno circa 250 mila morti per malattie cardiovascolari, molti dei quali per malattie valvolari. Di fatto, viviamo da anni un’emergenza, di cui non sembriamo essere consapevoli”.

Come è cambiata la chirurgia valvolare negli ultimi vent’anni?

“È stata stravolta. C’è stato un fortissimo sviluppo tecnologico cui è seguito un altrettanto forte sviluppo tecnico. Alcune delle innovazioni principali hanno riguardato gli strumenti per arrivare alla diagnosi: oggi abbiamo possibilità di riconoscere diverse patologie con grande anticipo rispetto al passato. Ma ovviamente la rivoluzione è stata rappresentata dalle tecniche mininvasive. In chirurgia mitralica questo ha segnato una differenza enorme: molto diverso era eseguire un intervento mediante sternotomia, che sommava praticamente un intervento ortopedico a quello cardiochirurgico, rispetto a lasciare intatte le ossa del paziente. Non è solo una questione tecnica: anche a livello psicologico per il paziente cambia tutto. Una persona che si appresta a subire un intervento mininvasivo parte da una posizione completamente diversa e affronta il momento con un approccio molto più positivo”.

Veniamo alla TAVI…

“Negli ultimi dieci anni si è affacciata questa nuova tecnica, per la cura della valvola aortica, ancora meno invasiva. L’intervento avviene a cuore battente, senza incisione, attraverso un catetere introdotto nell’organismo dall’arteria femorale, che permette di sostituire la valvola malata. Tale intervento può essere proposto anche ai pazienti più anziani o affetti da altre patologie debilitanti, a cui prima la chirurgia classica sarebbe stata sconsigliata. Questo procedimento è stato mutuato per le altre valvole: sono già in uso device simili per la valvola mitrale o la tricuspide. Viviamo, insomma, un tempo molto dinamico e di grande trasformazione, in cui il dominio della medicina, grazie alla tecnologia, aumenta anche di giorno in giorno a beneficio del paziente”.

Qual è il rapporto tra tecnologia e componente umana nell’esecuzione di un intervento?

“L’aspetto determinante è sempre la cultura dell’équipe che interviene. La tecnologia senza la competenza del medico e del personale non-medico è superflua: la chirurgia, e soprattutto la cardiochirurgia è un lavoro d’orchestra, nel quale tutti sono fondamentali. Bisogna pensare alla tecnologia come a un insieme di strumenti musicali: se non c’è chi sa suonarli è assolutamente inutile. Allo stesso modo, continuando la metafora, se il chirurgo è il direttore d’orchestra, è chiaro che se i musicisti non sono all’altezza, il direttore può fare assai poco”.

Quali sono le regole per un buon lavoro di squadra in sala operatoria?

“La cosa più importante è l’approccio mentale. Non ci sono figure professionali di serie A o di serie B. Tutti sono fondamentali, nella stessa misura, e tutti hanno il dovere di partecipare alla strategia, magari avendo anche il coraggio di fare un passo indietro per il bene della squadra. Mi rendo conto che sia un approccio molto difficile perché presuppone una rinuncia totale al ruolo di primadonna, cui molti chirurghi della vecchia generazione sono legati. In teoria un simile approccio dovrebbe infondere tranquillità agli stessi chirurghi. Invece, paradossalmente, spesso avviene il contrario, per questioni di ego. Per fare un eccellente lavoro di squadra bisogna volare alto e imparare a non guardare solo al risultato immediato. È come un’ideologia: bisogna crederci tutti i giorni, a volte mordendosi la lingua. E chi guida la squadra, come fa il chirurgo con la propria équipe, deve voler bene a ogni singolo componente della stessa, stimolare tutti, preoccuparsi per loro e pretendere da loro che ci sia sempre al primo posto una comunità e non un singolo”.

Quanto è importante l’ospedale come luogo fisico?

“Deve essere accogliente, ispirare fiducia sia per l’ambiente sia per il personale, che a sua volta deve “umanizzare” il rapporto con i pazienti attraverso dialogo, rispetto e comprensione: chi entra in ospedale con una patologia da curare deve essere rassicurato e un ambiente che tranquillizza anche al primo impatto gioca un ruolo fondamentale. E questo è anche il “credo” del gruppo GVM Care & Research di cui sono vice presidente”.

Provi a raccontarlo…

“GVM Care & Research è un gruppo ospedaliero italiano presente in dieci regioni, oltre a quattro nazioni: un qualcosa di unico che non ha nulla a che vedere con i suoi competitor concentrati di solito in una sola regione o poco più. I nostri ospedali hanno tutti un fortissimo legame con il territorio, nelle nostre corsie si respira un senso di appartenenza unico. Ci si sente parte di un unico ospedale, italiano ma internazionale nelle esperienze, senza barriere, senza stereotipi. Superiamo, in questo modo, i campanilismi figli della sottocultura della divisione, mettendo al centro il sistema Paese ma soprattutto il paziente, che può fattivamente essere curato e seguito vicino a casa sua”.

