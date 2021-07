Kiwa Cermet, terzo organismo notificato Mdr per l’Italia

La società con sede a Cadriano di Granarolo in provincia di Bologna è il 21esimo ente dell'Ue che potrà certificare i dispositivi medici sotto il nuovo regolamento europeo

L’Italia sale a quota tre Organismi notificati per il Nuovo regolamento dei dispositivi medici. Si tratta di Kiwa Cermet, società con sede a Cadriano di Granarolo in provincia di Bologna. Dopo l’Istituto superiore di sanità e Imq il Bel Paese raggiunge l’Olanda e diventa, insieme ai Paesi Bassi, il secondo Stato con più Notified body. In testa la Germania con sei.

21 Organismi

Il numero totale di enti per certificare i medical device alla luce del Mdr salgono quindi a 21. Per l’Italia è il terzo tassello dopo la certificazione, da parte della Commissione Ue, dell’Iss e di Imq. Kiwa Cermet si occupa di varie certificazioni (dalle costruzioni a macchinari industriali), ma si occupava anche delle valutazioni in ambito dispositivi medici sia sotto la direttiva 93/42/Cee che, ora, anche di 2017/745 Ce. “Nel prossimo futuro, Kiwa intende continuare la sua espansione internazionale e il completamento del portafoglio servizi, con attività per l’ottenimento del marchio Ukca e Mdsap, al fine di garantire l’accesso ai mercati globali e di fornire un servizio di qualità a supporto di tutte le aziende del settore medicale”, si legge in una nota della società.