La collaborazione Aifa-Lice a supporto della farmacoterapia in epilessia

Una riflessione sulle difficoltà di accesso per alcune soluzioni terapeutiche. La collaborazione tra i due enti ha portato alla formalizzazione di un Tavolo tecnico indisponibilità per i farmaci. Dal numero 190 del magazine

di Alfonso Iudice e Emilio Russo, responsabili Commissione farmaco Lega italiana contro l’Epilessia

La Lega italiana contro l’epilessia (Lice), capitolo nazionale della società scientifica International League against epilepsy (Ilae) è un’associazione scientifica che raggruppa i professionisti medici italiani che si occupano di ricerca, studio, diagnosi e terapia chirurgica e farmacologica dell’epilessia.

L’armamentario farmacoterapeutico per il controllo delle crisi epilettiche, rappresentato dai farmaci antiepilettici – più modernamente definiti farmaci anticrisi (ASMs, anti-seizures medications), ha avuto negli ultimi trent’anni un’accelerazione senza precedenti, con l’introduzione di nuovi composti che si sono affiancati agli ASMs tradizionali: l’epilettologo ha quindi oggi a disposizione oltre trenta ASMs per il trattamento delle varie tipologie di crisi e sindromi epilettiche, e può così personalizzare la terapia sulla base delle caratteristiche individuali dei pazienti e dei singoli farmaci.

Negli anni più recenti, per una serie di motivazioni, sono emersi importanti problemi di accesso e continuità nella terapia farmacologica in epilessia, configurando nello specifico indisponibilità e carenze dei prodotti in ambito nazionale. Per questi problemi farmacoterapeutici Lice riceve frequentemente segnalazioni di difficoltà nella reperibilità di molti ASMs nei canali distributivi, sia dai pazienti che dalle Associazioni di pazienti con Epilessia. Tali turbolenze, che hanno guadagnato spazio nel portale istituzionale, specificatamente coordinato dalla Commissione farmaci, e nei congressi nazionali, implementano confronti diretti con le associazioni dei pazienti aderenti alla Federazione Italiana Epilessie, gli uffici Aifa deputati alla regolamentazione dei medicinali, i farmacisti ospedalieri e aziendali, gli infermieri e gli operatori sanitari, le aziende produttrici dei farmaci, e le organizzazioni laiche e scientifiche internazionali per la lotta contro l’epilessia.

Il confronto tra Lice e Aifa

Proprio in questo contesto, il confronto tra Lice e Aifa è stato recentemente rafforzato e si è formalizzato in una collaborazione strutturata con l’ufficio che si occupa di carenze di farmaci, e che fornisce efficacemente supporto e riscontri a pazienti e associazioni, favorendo anche la diffusione attraverso le reti territoriali delle soluzioni operative predisposte a tutela dei pazienti stessi.

Il rafforzamento della comunicazione verso professionisti sanitari e pazienti è uno degli obiettivi prioritari identificati nei contatti già intervenuti, per il quale sarà possibile arrivare a risultati pratici già nel breve termine: già da oggi Lice e Aifa lavorano d’intesa per condividere tempestivamente e concordare schede ed informazioni di interesse per l’area terapeutica epilessia, utili per fornire, tramite i portali istituzionali, ogni informazione finalizzata alla cura della patologia. Inoltre un grande impegno viene indirizzato alla smentita delle “fake news” che purtroppo spesso circolano in rete.

Il Tavolo tecnico indisponibilità

Con lo stesso intento Lice ha aderito al “Tavolo tecnico indisponibilità” (TTI) costituito da Aifa, nel quale vengono approfonditi i diversi temi relativi alla mancanza dei farmaci, rispetto ai quali le terapie per l’epilessia rappresentano da sempre un’eccezione prioritaria per l’Agenzia, che ha predisposto strategie e strumenti dedicati per evitare mancanze e limitare ogni disagio per i pazienti, per la nota difficoltà della sostituzione di questi trattamenti farmacologici.

Il dialogo a lungo ricercato tra tutti gli interessati vede ora, attraverso la partecipazione al TTI, una concreta possibilità di confronto, dibattito e soluzione. Per Lice, il TTI può costituire un punto di riferimento operativo e concreto, luogo di confronto istituzionale dove può trovare soluzioni alle difficoltà di reperimento dei medicinali ed alla pronta e corretta adozione degli specifici correttivi, nell’interesse principalmente delle persone con epilessia e dei loro familiari, al fine di garantire la continuità farmacoterapeutica.