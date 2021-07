La medicina integrata? Una strada da percorrere per ridefinire il ruolo degli operatori sanitari

La figura del medico sta attraversando un periodo di cambiamento, che la pandemia ha contribuito ad accelerare. L’approccio verso una medicina integrata può essere una percorso possibile per ridefinire il ruolo di medici. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

La medicina e la figura del medico stanno attraversando un periodo di mutamento e di nuova identità che la pandemia ha contribuito ad accelerare. In questo contesto, in cui non sono mancati accesi dibattiti sui temi della salute, anche per i pareri contraddittori degli specialisti e i cambiamenti di rotta a cui abbiamo assistito, ma anche attacchi all’omeopatia e alle medicine complementari, contrapposte alla medicina tradizionale, si è discusso sulla possibilità di ripensare a una medicina senza dogmi. Ivan Cavicchi, filosofo della medicina e sociologo, conoscitore del mondo medico, tanto da essere stato chiamato dall’Ordine dei medici di Trento a studiare una riforma del codice deontologico medico, ha spiegato il suo punto di vista in una intervista rilasciata sul portale di Boiron Italia unasalute.it. Ne riportiamo di seguito un estratto.

Professore, lei ha recentemente dichiarato in un convegno che l’omeopatia, quando attaccata, non sa difendersi. Cosa intendeva esattamente?

In questi ultimi anni mi è capitato con una certa frequenza di assistere a ripetuti attacchi denigratori all’omeopatia e in generale alle cosiddette medicine complementari. A mio parere, il mondo dell’omeopatia ha risposto in modo debole, accettando un piano di discussione metodologicamente sbagliato. L’accusa il più delle volte è che non ci sono evidenze scientifiche a favore dell’omeopatia e che l’omeopatia non funziona, perché non se ne conosce il meccanismo di azione. Eppure non ha senso provare a confutare queste affermazioni se misuriamo una disciplina con i criteri di un’altra. Sarebbe come valutare la bravura di un giocatore di calcio utilizzando i parametri con cui si valuta la bravura di un pugile: è evidente l’errore metodologico. Allo stesso modo, l’omeopatia non può essere valutata con le regole della medicina tradizionale.

Ma se l’omeopatia giudicasse se stessa, non finirebbe per essere un controsenso?

La medicina – quella tradizionale, come quella complementare – non ha solo a che fare con le cellule e con i virus, ha a che fare con gli uomini. È una scienza sociale o meglio una scienza con un peso sociale, nel senso che la medicina deve concordare la sua azione con la società e il suo tempo. E quindi ogni medicina deve essere giudicata in base alla sua efficacia per un determinato individuo collocato in un determinato contesto sociale e temporale. Non può esserci una pretesa di unicità e verità da parte di una medicina rispetto alle altre. Per questo, quando la medicina tradizionale pretende di giudicare le medicine complementari utilizzando i propri criteri teorici sconfina dalle proprie competenze e si configura non più come scienza, bensì quasi come metafisica.

Evidence based medicine

“Ed è quello che con la medicina dell’evidenza (Evidence based medicine) si è in parte verificato”, prosegue Cavicchi. “I vantaggi indubbi connessi alla medicina dell’evidenza, in un eccesso di esaltazione di questo sistema, rischiano di trasformarsi in svantaggi e sono in parte all’origine della crisi che la medicina stessa sta vivendo. Oggi la Ebm si fonda sull’uso statistico delle evidenze cliniche e di algoritmi, cioè uso del calcolo matematico per fare diagnosi e per prescrivere dei trattamenti: alla massima disponibilità di dati e di evidenze, però, non necessariamente corrisponde una verità assoluta. La tecnologia oggi offre una grande opportunità che non può essere “fraintesa” e utilizzata male: osservare, considerare i dati, è un ottimo modo per conoscere degli “oggetti”, ma non è sufficiente quando si tratta di conoscere dei “soggetti”.

E i pazienti sono dei soggetti, che interagiscono con la società, con l’ambiente, con la loro stessa psiche e le loro conoscenza e convinzioni, giuste o sbagliate che siano. Il medico omeopata queste interconnessioni le conosce bene e le indaga, dedicando al paziente un tempo lungo prima di arrivare a una terapia, perché sa che la terapia più adeguata nasce proprio da una conoscenza profonda e olistica.

Può spiegare questo concetto?

Per curare un malato come si deve, bisogna conoscerlo bene. Senza questa conoscenza, si rischia di non curarlo in maniera adeguata. Per fare questo, serve instaurare una relazione di conoscenza; se l’unico modo per farlo è l’osservazione, o l’osservazione di dati prodotti da una macchina, si può forse conoscere il malato come oggetto biologico. Ma resta escluso il malato come soggetto sociale. Limitarsi quindi all’osservazione, per quanto ampia e dettagliata possa essere, significa esporsi a una alta possibilità di errore. Ed è quello che, a mio avviso, la medicina sta rischiando.

