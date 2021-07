Covid-19, Boiron lancia in Italia un test rapido per la ricerca dell’antigene Sars-Cov-2

L'accordo è frutto di una partnership internazionale con l’azienda francese NG Biotech. Il test è già disponibile per tutti i professionisti della salute. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

Boiron, azienda farmaceutica attiva nella produzione di medicinali omeopatici, annuncia anche in Italia la distribuzione del test rapido Ninonasal per uso professionale. Sviluppato da NG Biotech – azienda familiare francese, attiva nel campo dei test diagnostici rapidi – Ninonasal è un test immunocromatografico per la ricerca qualitativa dell’antigene SARS-CoV-2 in tamponi nasali. Il test, la cui distribuzione è effettuata da Boiron nell’ambito di una partnership internazionale tra le due aziende, è da oggi a disposizione dei professionisti della salute.

Le caratteristiche del test

Il test offre una sensibilità (o capacità di rilevare i reali valori positivi) pari al 98% (intervallo di confidenza: IC95% [93-100%]), mentre la sua specificità (o capacità di rilevare reali valori negativi) è del 99% (intervallo di confidenza: IC95% [98-100%]). I risultati del test sono stati confrontati con i risultati ottenuti con il metodo standard (RT-PCR). Gli anticorpi monoclonali utilizzati nel test sono in grado di rilevare il virus anche in presenza delle varianti alfa (nota anche come B.1.1.7), beta (nota anche come B.1.351), gamma (nota anche come P.1) e delta (nota anche come B.1.617.2).

L’impegno di Boiron

“Come azienda farmaceutica il nostro impegno al servizio della salute, in questa fase storica, non può prescindere dalla situazione pandemica attuale. Abbiamo quindi scelto di essere al fianco di medici, farmacisti e pazienti con una proposta di test rapidi, sicuri e di elevata qualità, coerente con il nostro posizionamento, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Un ambito che ci ha visti fortemente impegnati, in particolare, nell’ultimo anno, per far fronte alla crescente richiesta di soluzioni per la salute utilizzate per sostenere il sistema immunitario”, spiega Silvia Nencioni, presidente e amministratore delegato di Boiron Italia. “Boiron e NG Biotech condividono valori molto forti di impegno, rispetto, affidabilità; consapevoli che limitare la diffusione dell’epidemia e preservare la salute di tutti sia una priorità, abbiamo quindi scelto di unire le nostre competenze, i nostri punti di forza e le nostre risorse attorno a un obiettivo condiviso”.

Partnership nella diagnostica

L’accordo con NG Biotech rappresenta la prima di una serie di partnership che Boiron intende siglare con aziende specializzate nella diagnostica del SARS-CoV-2; attraverso questi investimenti, Boiron rinnova l’impegno a partecipare attivamente alla lotta contro la pandemia, coerentemente con un approccio alla salute globale, volto a prevenire e curare con rispetto.

