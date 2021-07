Nuovi farmaci: raggiungere l’eccellenza nello sviluppo

Sviluppo agile, definizione dei protocolli, selezione dei Paesi e siti dove condurre i trial e riprogettazione dell’esperienza di pazienti e ricercatori. Sono questi i quattro cardini per accelerare la produzione di nuove molecole ed essere quindi più competitivi sul mercato. Dal numero 190 del magazine

di Valentina Sartori (Partner McKinsey e leader QuantumBlack) e Matteo Zanin (Senior Partner McKinsey)

L’innovazione scientifica e tecnologica sta facendo passi da gigante, creando concrete possibilità per migliorare ulteriormente le condizioni di salute della popolazione. I tempi e i costi legati alla produzione di nuovi farmaci sono tuttavia in crescita e le chance di successo si assottigliano: le prime venti aziende farmaceutiche nel mondo spendono complessivamente ogni anno circa 60 miliardi di dollari per lo sviluppo di farmaci e il costo medio stimato per l’immissione in commercio di un nuovo trattamento – inclusi i casi di insuccesso – si attesta a 2,6 miliardi di dollari, in aumento del 140% nell’ultimo decennio. Oggi i progressi in campo biomedico e tecnologico consentirebbero un vero cambio di passo nella Ricerca & Sviluppo dell’industria farmaceutica: il potenziale consiste in una riduzione pari a 500 giorni dei tempi di commercializzazione e un risparmio fino al 25% dei costi di sviluppo.

Il vantaggio competitivo in quattro mosse

Questo si tradurrebbe per le aziende in un solido vantaggio competitivo e per i pazienti in una risposta più rapida ed efficace ai loro bisogni di salute, garantendo al contempo una maggiore qualità ed efficacia dei farmaci, tramite processi decisionali supportati da analisi avanzate dei dati disponibili. Realizzare questo potenziale richiede tuttavia una trasformazione profonda in quattro ambiti principali, che concorrono ad accelerare la produzione di un farmaco.

1 – Sviluppo agile: lo studio di nuove molecole viene realizzato da team appartenenti a diverse funzioni aziendali. Conferendo un maggior potere decisionale a questi gruppi di lavoro e promuovendo un cambiamento culturale basato sul concetto di “minimal viable product”, si possono ridurre i tempi dei trial, nonché i relativi costi e rischi.

2 – Definizione dei protocolli e segmentazione dei pazienti: per favorire una maggiore partecipazione ai trial, i team clinici possono utilizzare diverse strategie o tecnologie: dal trasformare gruppi di controllo con placebo in “synthetic simulation” al combinare le fasi 2 e 3 in un’unica fase, oppure utilizzando tecnologie digitali come il monitoraggio a domicilio; in questo modo è possibile ridurre i carichi di lavoro per i medici, semplificare l’iter per i pazienti coinvolti e limitare i costi.

3 – Selezione dei Paesi e siti dove condurre i trial: l’individuazione del sito più efficiente ha evidentemente un impatto diretto su tempi e costi di sviluppo. Molte aziende basano la propria selezione su esperienze pregresse. Utilizzando algoritmi di machine learning, che attingono a dati interni ed esterni, è possibile modellare con maggiore precisione i fattori che determinano la performance, e di conseguenza ridurre la quantità di siti richiesti per raggiungere il numero necessario di pazienti per la conduzione del trial.



4 – Riprogettazione dell’esperienza di pazienti e ricercatori: utilizzare la ricerca etnografica per comprendere a fondo l’esperienza di pazienti e ricercatori durante gli studi clinici aiuta a identificare i punti critici, per esempio il motivo dell’abbandono da parte del paziente. La pandemia ha accelerato il percorso verso una semplificazione della partecipazione ai trial, per pazienti e personale medico, attraverso l’adozione di strumenti digitali e di monitoraggio da remoto, o l’utilizzo della telemedicina.

Organizzazione e competenza

Realizzare questo percorso di trasformazione delle attività di R&S nel pharma richiede una combinazione di elementi di pari importanza, tra cui la definizione di una visione chiara e condivisa a tutti i livelli dell’organizzazione, l’acquisizione delle competenze necessarie, come per esempio advanced analytics e design thinking, infine l’adozione di modalità di lavoro agili e basate sui dati. Non esiste una ricetta unica per l’attuazione di questo programma. Si può iniziare con un progetto pilota in un’area prioritaria, misurando i risultati ottenuti e creando valore nel breve termine, oppure reinventare un processo cruciale per l’azienda applicando tutte le leve descritte. Indipendentemente dall’approccio scelto, intraprendere questo percorso aiuterà a raggiungere la missione principale dell’industria farmaceutica: sviluppare farmaci migliori in modo più efficiente, per rispondere più velocemente ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti.