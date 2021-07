Recordati, Rob Koremans nuovo Ad. Andrea Recordati nominato presidente

Da oltre 30 anni, Koremans lavora nel mondo del management farmaceutico ricoprendo cariche apicali in molte multinazionali. La nomina sarà effettiva a partire dal primo dicembre 2021

Cambi di poltrone in Recordati il cui consiglio di amministrazione ha nominato Rob Koremans nuovo amministratore delegato, mentre Andrea Recordati lascia la carica di Ceo per diventare presidente sostituendo Alfredo Altavilla. Le cariche saranno effettive dal primo dicembre 2021.

Il profilo

Koremans ha studiato alla Rsm Erasmus University laureandosi in medicina. Ha lavorato da sempre nel mondo del management, soprattutto farmaceutico, a livello internazionale. Appena uscito dall’università nel 1988 ha lavorato in Sanofi Labaz in qualità di Business unit manager per poi passare nel 1993 in Serono come Vicepresidente Europa. Ha fatto parte del board esecutivo di Grünenthal per cinque anni dal 2003 al 2005 per poi entrare in Cryo-Save NV nel 2007. Dopo aver ricoperto la carica di Ceo dell’azienda svizzera per due anni, diventa Ceo e presidente di Zentiva, società nella quale rimarrà fino al 2011. A marzo dell’anno successivo avviene il suo ingresso in Teva dapprima in qualità di Ceo Europe, poi di President & Ceo global specialty medicine. Nel 2018 viene nominato Ceo di Nutreco.