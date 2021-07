Brevetti Covid, sospensione approvata in un decreto del Recovery fund

L'emendamento approvato alla Camera è stato voluto dall'ex ministro della Salute Giulia Grillo

Licenze obbligatorie? Forse sì. La Camera ha approvato un emendamento al Dl Recovery per costringere i possessori di brevetto a cedere l’uso a soggetti terzi in caso di emergenza sanitaria. Un brutto colpo per l’industria che ora potrebbe trovarsi contro anche il Governo Draghi e tutto il Parlamento italiano. Le licenze obbligatorie sarebbero valide entro 12 mesi dalla fine dell’emergenza pur rimanendo all’interno di obblighi europei e internazionali.

L’emendamento voluto da Giulia Grillo

Come fu per la battaglia sui prezzi dei farmaci, è stata l’ex ministro della Salute Giulia Grillo la prima firmataria dell’emendamento nel tentativo di modificare il codice della proprietà intellettuale del 2005. “Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitare, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, – si legge nel documento – possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno dei brevetti rilevanti, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino ad un massimo di 12 mesi dalla cessazione dello stesso”.

Remunerazione

Con il decreto è disposta anche la remunerazione adeguata in favore del proprietario dei brevetti. L’emendamento Grillo è valido sia per i farmaci, che per i vaccini e i dispositivi medici. La licenza è concessa a seguito dell’intesa tra ministero della Salute e dello Sviluppo economico una volta che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali accerti l’essenzialità di un determinato prodotto.