Diagnostici con monoclonali, wearable e device di sostanze. La Toscana dei dispositivi

Continua il viaggio attraverso i distretti italiani dei dispositivi medici. Nel quinto appuntamento andiamo alla scoperta delle realtà toscane tra storie consolidate e progetti futuri. Dal numero 190 del magazine

Il futuro sono i kit diagnostici a base di anticorpi monoclonali ma anche i wearable device, la robotica e i dispositivi a base di sostanze. Il distretto dei dispositivi medici della Toscana mette insieme un mix di tecnologia e biomedicina. Geograficamente si sviluppa lungo un triangolo i cui vertici sono Firenze, Pisa e Siena. Considerando anche le altre provincie (Lucca e Prato) si arriva a un totale di poco più di 150 aziende, secondo i numeri forniti da Confindustria Dispositivi Medici. Sono soprattutto piccole e medie imprese, che devono fare i conti da un lato con la presenza dei grandi colossi del settore (es. Gsk, Novartis, Menarini), dall’altro con la ripresa difficile dopo un anno e mezzo in cui la pandemia ha rimescolato le carte, ridisegnato strategie e imposto nuovi obiettivi per il futuro. Proprio tali obiettivi, AboutPharma and Medical Device ha provato a svelare in questo quinto appuntamento del viaggio italiano nei luoghi di produzione dei dispositivi medici.

I numeri

Firenze, con le sue 64 aziende è il cuore del distretto toscano. Qui insiste oltre il 60% delle aziende sul territorio che danno lavoro (il dato è stimato da Cdm) a circa 3195 dipendenti. Segue Pisa con 23 aziende (15% del totale), subito dopo quasi appaiate Lucca (16) e Siena (12), chiude Prato (10). Va sottolineato come Siena sia considerato il distretto delle scienze della vita, non solo per il numero di aziende attive in questo campo ma anche per la presenza di Fondazione Toscana Life Sciences, che con le sue quasi 50 realtà aziendali rappresenta un vero e proprio distretto nel distretto. La maggior parte delle aziende di dispositivi toscane (oltre il 73%) opera principalmente in cinque settori: biomedicale strumentale, dispositivi medici a base di sostanze, dentale, biomedicale, diagnostica in vitro. Molte di queste realtà hanno in cantiere progetti di sviluppo decisamente promettenti e sembra esser tornato anche quel giusto ottimismo che serve a chi fa impresa. Un ottimismo anche legato alle iniziative che Governo e Unione europea stanno mettendo in atto per incentivare la ripresa del mondo industriale.

Diesse Diagnostica Senese

Tra le società più attive nel panorama toscano dei dispositivi c’è Diesse Diagnostica Senese (è l’azienda di Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi medici. Nel 2019 è stata acquisita dal fondo di private equity ArchiMed). Si occupa di produzione integrata e interamente in-house di sistemi diagnostici in vitro e ha il suo quartier generale a Siena. Sin dalla sua fondazione nel 1980, l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi principalmente nel settore della immunodiagnostica e della misurazione automatica della Ves. L’azienda ha una presenza globale in oltre 100 Paesi, ha tre sedi produttive e un centro di ricerca in cui la progettazione e la realizzazione di test e di nuovi strumenti di rilevazione diagnostica automatizzata incontrano il design italiano e la tecnologia d’avanguardia, identificando Diesse come la “Diagnostics Evolution”. L’azienda ha un fatturato di circa 30 milioni di euro e ha presentato un piano con oltre l’11% di investimenti, rispetto ai ricavi, in r&d all’anno per i prossimi tre anni.

Diesse biotech campus

Tra le iniziative più significative messe in campo dall’azienda senese, c’è la recente posa della prima pietra di quello che sarà Diesse biotech campus, nuovo impianto di ricerca e produzione dell’azienda. Si tratta del più grande impianto di ricerca e produzione biotech dedicato all’Ivd in Italia con una superficie di oltre 10 mila mq. Questo sarà basato sui principi di lean manufacturing, white economy e industry 4.0 e avrà, fra le tante caratteristiche, un’area di BLS3 per la produzione di biomateriali batterici e virali e mille mq di laboratori biotecnologici con tecnologie all’avanguardia.

Il progetto

Il Diesse biotech campus, spiega Luigi Nava, commercial operations director di Diesse Diagnostica Senese, “nasce dall’esigenza di supportare i nostri piani di sviluppo, perché l’azienda è in una fase di rilancio dopo i suoi 40 anni di vita compiuti lo scorso anno. Due anni fa il cambio di azionariato ha previsto tra l’altro l’ingresso di un fondo di investimenti grazie a un piano industriale che prevede la realizzazione di un grande impianto produttivo di ultima generazione. Abbiamo investito circa 20 milioni di euro e contiamo di finirlo entro la fine del 2022. Diciotto mesi di costruzione. Ospiterà 200 persone tra ricercatori, personale di produzione e personale amministrativo. Avere una filiera corta è uno dei valori fondanti di Diesse. Non ci sono altri impianti in Italia che hanno queste caratteristiche di filiera, perché negli anni la produzione di biomateriali si è spostata molto verso Oriente rendendo l’Italia e l’Europa dipendenti da materie che arrivano dall’estero. Peraltro, la pandemia ha mostrato agli occhi di tutti quale sia il valore industriale, sociale e sanitario di avere una produzione domestica”.

Kit diagnostici e anticorpi monoclonali

Diesse ha sede all’interno delle strutture di Toscana Life Science (ne parleremo più avanti) e proprio con Tls lo scorso marzo ha attivato una collaborazione per la realizzazione di un kit diagnostico a partire dall’ampio ventaglio di anticorpi monoclonali che il gruppo di ricerca di Tls ha estratto e selezionato dal sangue di pazienti convalescenti o guariti da Covid-19. Il test, così sviluppato, ha il vantaggio di poter garantire sia dati diagnostici in fase di arruolamento dei volontari, sia un attento monitoraggio durante tutto il follow-up (ad esempio per la valutazione del dosaggio terapeutico) che permetta di caratterizzare con precisione il titolo anticorpale presente prima e dopo la somministrazione della terapia. Sempre nel terreno degli anticorpi monoclonali, qualche mese prima, Diesse ha chiuso un accordo con Achilles Vaccines che porta allo sviluppo di test quantitativi rapidi di nuova generazione per i terapeutici basati su anticorpi monoclonali sviluppati da Achilles Vaccines.

Monitoraggio dei farmaci biologici

L’ultimo accordo in ordine di tempo, sottoscritto a giugno, è con la spagnola Grifols. La partnership prevede lo sviluppo e la commercializzazione di test per il monitoraggio dei farmaci biologici. Nello specifico, il monitoraggio dei farmaci biologici, insieme ai risultati clinici, garantisce un trattamento dedicato per ciascun paziente, contribuendo a fornire informazioni precise che consentono un approccio personalizzato. Inoltre, le prime informazioni sulla riduzione dell’efficacia del farmaco forniscono un avvertimento precoce sull’eventualità che il regime di trattamento possa richiedere modifiche.

Dispositivi a base di sostanze: Farmigea

Nel campo dei dispositivi a base di sostanze opera Farmigea, azienda pisana che produce e commercializza colliri. Ha sede a Pisa dove è presente con un unico stabilimento produttivo che impiega 141 dipendenti. L’azienda viene acquisita dalla famiglia Federighi nel 1946 e inizialmente ha un profilo generalista. È solo nel 1949 che si posiziona nel campo dell’oftalmologia. Oggi è guidata dall’ultimo erede della famiglia a dedicarsi all’azienda, Mario Federighi, che ne diventa proprietario al 100% nel 2001, dopo un’operazione di family buy-out con un fondo di investimento proprietario di circa il 30% della società. “Siamo un’azienda che fattura circa 25 milioni di euro all’anno – spiega Federighi – e l’obiettivo è superare i 30 entro il 2023. Abbiamo sia uffici che laboratori di ricerca che produzione a Pisa. L’età media dei nostri dipendenti è di 45 anni, con circa l’80% di occupazione femminile. All’estero, sette anni fa, abbiamo costituito Farmigea Uk, non è finanziaria, ma società commerciale con listino di solo dispositivi medici venduti sia in ospedale che al pubblico. Parliamo di una realtà da un milione di euro di sterline di fatturato che impiega circa sei persone. Internamente produciamo circa 25 milioni di confezioni (60% è medical devices), il fatturato è realizzato 50% in Italia e 50% all’estero, mentre gli investimenti in R&D ammontano a circa l’8-10% del fatturato annuo. Nel futuro, il sogno sono gli Stati Uniti. “Stiamo programmando un piano di internazionalizzazione con l’apertura di una filiale negli Stati Uniti, anche per far fronte alle richieste del mercato”.

Toscana life science, un distretto nel distretto

Fondazione Toscana Life Sciences (Tls) è basata a Siena. Si tratta di un ente no-profit che opera dal 2006 nel panorama regionale con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, di sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. “Nasce per facilitare il processo di startup di impresa nel settore delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo, supportare la ricerca nel campo delle malattie orfane, gestire attività di trasferimento tecnologico in campo biomedico e di valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività di networking nazionale e internazionale”, spiega il direttore generale Andrea Paolini. Per raggiungere questi obiettivi, la Fondazione ha creato un bio-incubatore nel quale mette a disposizione spazi, piattaforme tecnologiche e servizi, offrendo il proprio supporto in ambito industriale, scientifico e di business development. A oggi, inoltre, gestisce progetti e strutture per conto di una serie di attori, a partire dalla Regione Toscana, e si pone sempre di più come un aggregatore e facilitatore di sistema nell’ambito scienze della vita, sia a livello territoriale, sia su progetti internazionali.

I numeri

Guardando all’attività di incubazione, oggi sono 49 le realtà di impresa e di ricerca legate a Toscana Life Sciences, di cui: 24 imprese impegnate in attività di R&D e/o servizi, 11 enti/fondazioni di ricerca pubblici o privati e 14 imprese affiliate. Biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici e diagnostici, Ict applicato a salute e medicina sono i principali settori su cui si concentrano i servizi e le attività di ricerca. Il fatturato complessivo si è attestato a 27,05 milioni di euro con una crescita del 59% rispetto all’anno precedente; gli investimenti e l’attrazione di risorse superano i 22,6 milioni di euro (raggiungendo quota 127,4 milioni di euro cumulati dal 2007) e l’occupazione (390 addetti, +13,9%) registra un 39% del personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo. Un ecosistema dell’innovazione sempre più maturo: l’83% del personale ha almeno una laurea; le collaborazioni, gli accordi e le licenze si sono incrementate complessivamente del 24,2% (503 totali dal 2007) rispetto al dato cumulativo raggiunto nel 2019 e sono in continuo aumento le relazioni con centri di ricerca e imprese internazionali a dimostrazione della crescita, anche sul mercato estero, delle imprese afferenti all’incubatore. Nel 2020 si contano due brevetti concessi rispetto all’anno precedente e cinque nuovi prodotti sul mercato (per un totale di 136 prodotti dal 2007), in gran parte afferenti all’ambito dei kit diagnostici e Ict&medical device. Si mantiene alta anche la produzione scientifica, con 105 nuove pubblicazioni (alle quali si aggiungono le 21 di Tls) per un totale di 636 articoli scientifici dal 2007.

I medical device in Tls

“Per quanto riguarda il mondo dei dispositivi – prosegue Paolini – lo scenario all’interno del nostro ecosistema è variegato, perché molte aziende operano a cavallo tra il settore dei dispositivi medici e quello dei farmaci. Posso dire che emergono due filoni: da un lato l’ambito dei kit diagnostici, dall’altro quello delle tecnologie digitali innovative (Ai, sensoristica, wearable device) che operano a supporto dei medici e dei pazienti in diverse forme”. E infatti all’interno del distretto senese troviamo, oltre alla già citata Diesse Diagnostica Senese, realtà come Exosomics, Microbiotech, per quel che riguarda la diagnostica; T4All, LiquiWeb, Brain Control, Siena imaging, Ego health per quanto concerne invece wearable devices e digital health. Senza dimenticare Pharma integration, attiva nell’ambito delle applicazioni robotiche per l’infialamento di prodotti farmaceutici.

Tls e Invitalia

In seguito alle conseguenze causate dalla crisi pandemica, la fondazione ha dato vita a Tls Sviluppo, partecipata al 30% da Invitalia. La società ha preso vita con la finalità di operare nell’ambito dello sviluppo clinico e industriale di terapie a base di anticorpi monoclonali umani. Al momento attiva con riferimento al progetto di sviluppo di una cura per il trattamento dell’infezione da coronavirus Sars-Cov2, Tls Sviluppo ha l’obiettivo di estendere in futuro le proprie attività all’ambito produttivo in un contesto di piano di sicurezza nazionale antipandemico.

La ricerca e i progetti nazionali e internazionali

Anche nel 2020 Tls ha continuato a potenziare le proprie piattaforme tecnologiche registrando un conseguente incremento della qualità e quantità sia delle attività di ricerca della Fondazione sia dei servizi erogati per partner industriali (Menarini, Gsk, Alfasigma), nonché un impegno che si allarga ad ambiti quali la nutraceutica e i botanicals. Una scelta che è parte di un progetto più ampio e strutturato che vede tutti gli attori del territorio attivi nel creare una rete integrata di piattaforme tecnologiche, competenze e progettualità. Ai progetti di ricerca ospitati da Tls, supportati da finanziamenti europei o nazionali, come ad esempio la Tumour Immunology Unit nata grazie a un “My first Airc grant” e il progetto Erc VacciBiome (advanced grant) avviato a settembre 2019, si aggiunge il finanziamento del wellcome trust di circa 4 milioni di euro (avviato operativamente nel 2021) sul progetto dedicato all’antibiotico-resistenza in continuità con quello condotto nell’ambito del Erc advanced grant vAMRes. Sul fronte europeo continua l’investimento di Tls volto a coniugare la visione strategica con quella operativa, attraverso il coordinamento e la partecipazione a specifici progetti di coordination and support action (Csa), come Regions4PerMed e SINO-EU PerMed nell’ambito della medicina personalizzata, che stanno costruendo, sui temi strategici, gli strumenti operativi di raccordo e di implementazione della nuova programmazione.