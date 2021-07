Un summit a Roma chiude la prima edizione dell’iniziativa, frutto di una sinergia tra Deloitte, Msd Italia e Intesa Sanpaolo Rbm Salute. Le 6 startup selezionate svilupperanno 5 progetti

Sei startup, cinque progetti, nuova linfa per l’ecosistema healthcare. È il bilancio della prima edizione di Health&BioTech Accelerator, un programma di open innovation nella filiera della salute coordinato da Deloitte Officine Innovazione, in collaborazione con Msd Italia, Intesa Sanpaolo Rbm Salute e altri partner scientifici e tecnici. Gli attori protagonisti di questa esperienza (avviata a dicembre 2020) hanno organizzato, il 19 luglio a Roma, un summit dal titolo “Ricerca, salute e innovazione: dal Pnrr le linee guida per l’Italia di domani”, riunendo rappresentati del mondo imprenditoriale, scientifico e politico.

Le startup selezionate

Al programma hanno partecipato oltre 350 startup da 36 Paesi nel mondo. Dopo tre step di selezione, le migliori sei sono state scelte per la fase di “piloting”: Cardiolyse, ECG247, Kither Biotech, MicroMesh, Vaxxit, Wearable Robotics. Queste startup hanno presentato al summit cinque progetti, sviluppati con l’affiancamento di Deloitte Officine Innovazione. Eccoli, in sintesi:

Cardiolyse – ECG247. Progetto che vede coinvolte due startup internazionali, Cardiolyse, startup finlandese che ha sviluppato una piattaforma cloud di data analytics per il tele-monitoraggio in ambito cardiaco ed ECG247, startup norvegese che ha brevettato l’“ECG247 Smart Heart Sensor”, un innovativo dispositivo wireless per il monitoraggio cardiaco da remoto. Le due startup stanno lavorando insieme ad uno dei maggiori gruppi ospedalieri italiani per testare una combinazione innovativa delle loro tecnologie, creando un nuovo modello per il tele-monitoraggio cardiaco.

Progetto che vede coinvolte due startup internazionali, Cardiolyse, startup finlandese che ha sviluppato una piattaforma cloud di data analytics per il tele-monitoraggio in ambito cardiaco ed ECG247, startup norvegese che ha brevettato l’“ECG247 Smart Heart Sensor”, un innovativo dispositivo wireless per il monitoraggio cardiaco da remoto. Le due startup stanno lavorando insieme ad uno dei maggiori gruppi ospedalieri italiani per testare una combinazione innovativa delle loro tecnologie, creando un nuovo modello per il tele-monitoraggio cardiaco. Kither Biotech. Durante il periodo di accelerazione Kither Biotech, startup biofarmaceutica preclinica che sviluppa nuove terapie per rare malattie polmonari quali la fibrosi cistica, ha lavorato con il continuo supporto del team di Msd Italia su alcune aree di interesse strategico per la startup. In particolare, all’interno del programma la startup ha ricevuto supporto nell’individuazione del migliore approccio alle agenzie regolatorie e nell’identificazione della giusta strategia per il disegno degli studi clinici di fase 1 e fase 2.

Durante il periodo di accelerazione Kither Biotech, startup biofarmaceutica preclinica che sviluppa nuove terapie per rare malattie polmonari quali la fibrosi cistica, ha lavorato con il continuo supporto del team di Msd Italia su alcune aree di interesse strategico per la startup. In particolare, all’interno del programma la startup ha ricevuto supporto nell’individuazione del migliore approccio alle agenzie regolatorie e nell’identificazione della giusta strategia per il disegno degli studi clinici di fase 1 e fase 2. MicroMesh. MicroMesh, progetto di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia che sta sviluppando un impianto polimerico per il trattamento del glioblastoma multiforme (GBM), si è concentrato all’interno del programma di accelerazione sull’ottimizzazione del prodotto, sulla definizione del miglior approccio strategico alla sperimentazione clinica e sulla strutturazione di un business plan preliminare. Durante il percorso, MicroMesh ha avuto modo di confrontarsi con il team di Msd Italia, e con esperti del Gruppo San Donato che hanno fornito un supporto strategico e mirato alla startup.

MicroMesh, progetto di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia che sta sviluppando un impianto polimerico per il trattamento del glioblastoma multiforme (GBM), si è concentrato all’interno del programma di accelerazione sull’ottimizzazione del prodotto, sulla definizione del miglior approccio strategico alla sperimentazione clinica e sulla strutturazione di un business plan preliminare. Durante il percorso, MicroMesh ha avuto modo di confrontarsi con il team di Msd Italia, e con esperti del Gruppo San Donato che hanno fornito un supporto strategico e mirato alla startup. Vaxxit. La startup Vaxxit, biofarmaceutica italiana che sviluppa vaccini contro HIV, Herpes Simplex Virus (HSV) e M. Tuberculosis, ha lavorato durante le settimane di progetto a fianco del team di Msd Italia su alcune aree di particolare rilevanza per la propria crescita, quali l’ottimizzazione del percorso sperimentale preclinico, il dimensionamento della popolazione dei pazienti e l’identificazione delle migliori strategie cliniche per ridurre il time-to-market.

La startup Vaxxit, biofarmaceutica italiana che sviluppa vaccini contro HIV, Herpes Simplex Virus (HSV) e M. Tuberculosis, ha lavorato durante le settimane di progetto a fianco del team di Msd Italia su alcune aree di particolare rilevanza per la propria crescita, quali l’ottimizzazione del percorso sperimentale preclinico, il dimensionamento della popolazione dei pazienti e l’identificazione delle migliori strategie cliniche per ridurre il time-to-market. Wearable Robotics. Progetto che vede impegnata Intesa Sanpaolo Rbm Salute al fianco di Wearable Robotics, startup italiana spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che ha sviluppato un innovativo esoscheletro robotico per la neuro-riabilitazione post-ictus. La progettualità verte sulla creazione di una nuova copertura assicurativa per questi trattamenti d’avanguardia, da erogare attraverso una rete di strutture sanitarie partner selezionate all’interno dell’Acceleratore.

“Le startup selezionate – commenta Francesco Iervolino, partner Deloitte Officine Innovazione – sono il frutto di un attento processo di scouting e analisi, che ha visto coinvolte oltre 350 startup e scale-up candidate. Abbiamo dedicato uno sforzo particolare nell’identificare quelle soluzioni con le migliori caratteristiche e il potenziale di business per portare innovazione di qualità sul mercato, rispondendo allo stesso tempo alle principali sfide di uno dei settori più promettenti per le nuove tecnologie come quello dell’Health & Biotech. Siamo molto soddisfatti delle realtà individuate e dei 5 progetti pilota costruiti insieme ai Corporate Partner, finalizzati a rendere concreta l’innovazione all’interno della filiera industriale”.

Non solo farmaci

“La pandemia – commenta Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia – ha accelerato il ricorso alla tecnologia in tutti gli ambiti della nostra Vita, incluso quello della Salute e non si deve tornare indietro. Ritengo, infatti, che una rapida e sistemica adozione delle nuove tecnologie, al pari dell’innovazione in farmaci e vaccini, ricopra un ruolo fondamentale nella definizione di servizi sanitari resilienti e accessibili per la gestione della cronicità e della Sanità pubblica in generale. Per non restare indietro nella corsa all’innovazione, bisogna riuscire ad intercettare le tendenze di un ecosistema in continua evoluzione e selezionare i partner giusti. In quest’ottica, progetti come Health&Biotech Accelerator – sottolinea Luppi – rappresentano un prezioso strumento per mettere in contatto i diversi attori della filiera della salute. Ciascuno di noi (le aziende, le piccole startup, le istituzioni e il mondo scientifico) è infatti portatore di un know how e di un valore distintivo. Solo insieme, attraverso una sana e trasparente collaborazione pubblico-privato, possiamo fare la differenza per la vita e la salute delle persone”.

Trasformazione digitale a 360 gradi

Come sottolinea Valeria Brambilla, Life Sciences & Health Care Industry Leader di Deloitte, la pandemia è stata un momento di trasformazione per tutto il settore delle Scienze della vita: !I player hanno visto l’accelerazione di alcuni trend, che mettono in moto un processo di innovazione del comparto, e che dovranno tenere sempre più a mente in futuro: ripensare i luoghi di lavoro, accelerare la digitalizzazione, impostare modelli commerciali pensati su misura per il cliente, sviluppare collaborazioni e sperimentazioni cliniche innovative, abbreviare i tempi di sviluppo e revisione dei farmaci. Sarà quindi cruciale muoversi all’interno di un ecosistema con altri partner e creare nuove collaborazioni e partnership”. Convinto il sostegno di Marco Vecchietti, ad e dg di Intesa Sanpaolo Rbm Salute: “Da sempre abbiamo investito in ricerca ed innovazione, al fine di integrare nei propri prodotti le soluzioni più avanzate sia in campo sanitario che tecnologico. In continuità con questa impostazione la Compagnia, all’interno dell’Acceleratore ha puntato sulle potenzialità della robotica, in campo riabilitativo e protesico, e sulla digitalizzazione dei processi di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di valorizzare il contributo aggiuntivo garantito dall’assicurazione nella protezione della salute degli assicurati”.

Dopo l’estate sarà annunciata la seconda edizione del programma Health&Biotech Accelerator. L’iniziativa è sostenuta, oltre che dai corporate partner (Msd Italia e Intesa Sanpaolo Rbm Salute) anche dai clinical partner Gruppo San Donato, Humanitas e Santagostino, dall’Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Milano e Ifom in qualità di scientific partner, da Life Science District come supporting partner e Smau, Digital Innovation Days, Notizie.it, Makinglife e InnovUp come ecosystem partner; Panakés Partners, Digital Magics e Italian Angels for Growth ricoprono invece il ruolo di investment partner.