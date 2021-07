Malattia del sonno, la Fda approva l’utilizzo di fexinidazolo come primo trattamento orale

L'ente regolatorio americano ha dato il via libera al farmaco sviluppato da Sanofi per entrambi gli stadi della tripanosomiasi africana umana in pazienti di età pari o superiore a sei anni

La Food and drug administration ha approvato il fexinidazolo come primo trattamento orale per entrambi gli stadi della malattia del sonno (tripanosomiasi africana umana) in pazienti di età pari o superiore a sei anni e di peso non inferiore a 20 kg.

Il fexinidazolo è stato sviluppato nell’ambito di una partnership innovativa tra l’organizzazione no-profit di ricerca e sviluppo Drugs for neglected diseases initiative (DNDi), che ha condotto gli studi clinici fondamentali per questo trattamento, in collaborazione con i programmi nazionali per la malattia del sonno della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Repubblica Centrafricana (Car) e Sanofi.

La malattia

Si tratta di una malattia parassitaria trasmessa dal morso di una mosca tse-tse infetta. Colpisce soprattutto le popolazioni che vivono in remote aree rurali dell’Africa subsahariana, dove circa 65 milioni di persone sono a rischio di infezione. Se non trattata, la malattia del sonno è quasi sempre fatale. Per via della collaborazione con Sanofi, il numero di casi di malattia del sonno segnalati all’Oms si è ridotto di circa il 97% tra il 2001 e il 2020. DNDi, Sanofi e i partner sono impegnati a garantire l’accesso al fexinidazolo in tutti i paesi endemici della malattia del sonno.

Nuova soluzione terapeutica

Le attuali opzioni di trattamento per la malattia sono efficaci, ma onerose per i pazienti e gli operatori sanitari a causa della necessità di infusione o iniezione, che richiedono il ricovero in ospedale, particolarmente impegnativo per le persone che vivono in aree remote.

“Avere un trattamento semplice e completamente orale per la malattia del sonno è un sogno che diventa realtà per i medici in prima linea”, ha affermato il Bernard Pécoul, direttore esecutivo di DNDi. “Siamo orgogliosi di questa ultima pietra miliare nella nostra partnership a lungo termine con Sanofi, sviluppata in stretta collaborazione con ricercatori nei paesi duramente colpiti dalla malattia del sonno”.

Il trattamento

Il fexinidazolo è indicato come trattamento di 10 giorni una volta al giorno per la tripanosomiasi africana umanae, la forma più comune della malattia riscontrata nell’Africa occidentale e centrale. Il fexinidazolo è il primo trattamento completamente orale che funziona sia per il primo stadio della malattia, sia per il secondo stadio della malattia in cui i parassiti hanno attraversato la barriera emato-encefalica, causando ai pazienti sintomi neuropsichiatrici.

“Questa approvazione della Fda è una pietra miliare nell’impegno a lungo termine di Sanofi per combattere la malattia del sonno, ha affermato Luc Kuykens, vicepresidente senior, unità Sanofi Global Health. “A seguito del parere scientifico positivo concesso dall’Agenzia europea per i medicinali alla fine del 2018, l’approvazione della Fda è un passo importante per rivitalizzare gli sforzi a sostegno dell’eliminazione sostenibile della malattia”.