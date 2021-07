Biotech, Panakès lancia fondo da 150 milioni. Beverina: “Primi investimenti entro la fine dell’anno”

"La pandemia ha accelerato l'interesse per investitori e addetti ai lavori in questo settore, Ci sono opportunità di business ancora inesplorate" spiega uno dei fondatori del fondo. I capitali raccolti saranno investiti in aziende impegnate nei settori della diagnostica, dei dispositivi medicali e delle terapie biotecnologiche. Tra gli investitori anche Menarini e Rovati

Panakès Partners, fondo di venture capital italiano attivo nel settore life sciences, ha annunciato oggi il first closing a 150 milioni di euro del fondo Purple. Si tratta del secondo fondo lanciato dalla società, dopo che con il primo fondo lanciato nel 2016 aveva raccolto circa 80 milioni di euro per sostenere aziende del settore medtech. Panakès prevede di investire il nuovo fondo in società all’avanguardia nell’innovazione globale con il potenziale per trasformare la salute dei pazienti, in Europa, con un focus particolare sull’Italia.

Gli investitori

Tra gli investitori del fondo compaiono Fei e il Fondo di Fondi FoF VenturItaly di Cdp Venture Capital Sgr. L’investimento del Fei è sostenuto sia dall’iniziativa InnovFin Equity della Commissione europea, sia dal European Guarantee Fund (Feg). A questi anchor investors si sono uniti sia aziende che alcuni famili office, tra cui: anche Menarini, Cogliati (Gruppo Elemaster), Colombo (Gruppo SAPIO), Rovati (Rottapharm Biotech), Petrone (Gruppo Petrone), Re (Gruppo Digitec), Bassani (Gruppo Movi).

L’operazione

Alessio Beverina, founder e managing partner del fondo, raggiunto da AboutPharma, spiega il senso dell’operazione.

Beverina, perché avete deciso di puntare sul biotech?

L’idea dell’allargamento al biotech è storica da parte di Panakès. Da tempo pensiamo al mondo delle biotecnologie, ma siamo stati sempre selettivi. Negli ultimi cinque anni ci siamo accorti che in Italia ci sono una serie di opportunità di investimento ancora inesplorate, sia nella farmaceutica che nel biotech. Posizionarci in Italia, ma non solo, ci sembra un’opportunità interessante, perché esistono realtà di primissimo livello.

Quale sarà il vostro target?

Puntiamo a investimenti di tipo Series A. Quindi parliamo di società già create, che magari abbiamo ricevuto in precedenza un investimento da altri fondi, e la cui tecnologia è fuori dal laboratorio di ricerca. Il nostro obiettivo è supportare gli step successivi, tra la finalizzazione della ricerca preclinica e l’inizio della ricerca clinica. Investiamo prevalentemente in realtà italiane, ma vale la pena ricordare che il nostro fondo ha un target europeo. Già con il primo fondo avevamo fatto circa il 40% degli investimenti a livello europeo, contiamo di ripeterci con il secondo. Peraltro, essendo la pandemia un fenomeno di portata globale, ci permette di ricevere opportunità da tutto il mondo.

In quali settori investirete?

Nel campo medtech vogliamo continuare il percorso intrapreso con il primo fondo. Quindi diagnostica in vitro, diagnostica in vivo, medical device di tipo impiantabile, surgical equipment e digital health. Oltre a questi cinque settori vogliamo aggiungere il lato biotech, che per noi vuol dire soprattutto oncologia e malattie infettive.

E i vaccini?

Anche. Va detto, però, che il venture capital storicamente non ha mai guardato ai vaccini in maniera attenta. Perché significa investire in processi che richiedono lunghissimi periodi per creare un prodotto, che poi viene venduto in grandi volumi e a prezzi molto bassi. Rientrano nel nostro focus invece prodotti come, per esempio, gli anticorpi monoclonali

Che cosa è cambiato in quest’ultimo anno?

La pandemia ha fatto sì che tutti gli attori di questo mondo si siano resi conto dell’importanza di investire nelle biotecnologie. D’altra parte i casi come Moderna e BionTech ne sono la testimonianza migliore. In secondo luogo sono cresciuti i capitali, sia pubblici che privati, investiti in questo settore, perché si è capito che le valorizzazioni degli investimenti sono rilevanti.

Avete ricevuto già molte richieste, quando annuncerete il primo investimento?

A oggi, nei primi sei mesi dell’anno, abbiamo ricevuto oltre 500 opportunità di investimento, c’è una forte accelerazione. Penso dipenda dal fatto che, per via della pandemia, ci sono più imprenditori che si vogliono lanciare in questo settore. Immaginiamo di arrivare intorno a mille entro la fine dell’anno. Abbiamo già un paio di target sui cui stiamo lavorando in fase di sviluppo e che nei prossimi mesi annunceremo. Entro il 2021.