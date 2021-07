Malattie emergenti: cosa sono, da dove arrivano e quale contributo a curarle può dare la medicina integrata

Si tratta di malattie la cui diffusione aumenta con una dinamica superiore a quella che le conoscenze attuali consentono di prevedere. Ne parla Fabio Laganà, medico di famiglia di Reggio Calabria e studioso dell’argomento. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

di Hps-AboutPharma

Le “malattie emergenti” sono in crescita. Si tratta di malattie la cui diffusione aumenta con una dinamica superiore a quella che le conoscenze attuali consentono di prevedere. Tali patologie sono indotte da patogeni sconosciuti o, a volte, da patogeni noti, ma che si diffondono in zone in cui in precedenza non erano attivi. Un caso particolarmente noto è stato quello del virus Chikungunya, portato in alcune aree italiane dalla cosiddetta Zanzara Tigre, un insetto sconosciuto alle nostre latitudini, ma “importato” dall’Asia. Stesso discorso per quanto riguarda il caso della leishmaniosi canina. Ma si potrebbero citare tanti altri episodi. Fabio Laganà, medico di famiglia di Reggio Calabria, studioso dell’argomento, ha provato ad affrontare il tema sul portale una salute.it di Boiron Italia, cercando di capire quale può essere il contributo della medicina integrata in questo campo.

Dottor Laganà, cosa si intende per malattie emergenti?

Si definiscono malattie emergenti o nuove quelle causate da patogeni sconosciuti che si sviluppano a causa della globalizzazione, delle migrazioni e della deforestazione, e il più delle volte vengono trasmesse da insetti o animali, come per esempio le zanzare. L’incidenza di queste patologie non è particolarmente elevata ed è ancora circoscritta a determinate aree geografiche. Anche i sintomi, in linea di massima, sono contenuti; queste malattie molte volte sono asintomatiche oppure si manifestano con sintomi influenzali lievi.

Quali sono le caratteristiche?

La globalizzazione e le migrazioni hanno portato molti più insetti in Europa da Asia e Africa, soprattutto al Sud, dove il clima è più caldo. Non possiamo però definire il fenomeno come territoriale: le larve prolificano anche in prossimità di coltivazioni di riso o piccoli laghi, sicuramente hanno meno possibilità in Europa settentrionale, dove il clima è più rigido. Queste malattie possono causare sintomi influenzali, dolori muscolari o articolari, cefalee, dolori oculari e congiuntiviti, ma anche problemi gastrointestinali e, nei casi gravi, forme emorragiche e altre complicazioni.

Spesso le malattie emergenti sono virus a Rna, come il Sars CoV 2 e l’Ebola, e devono essere studiati approfonditamente in diversi individui per capirne bene la portata, analizzando il comportamento della malattia in chi, ad esempio, ha patologie pregresse o nelle donne in gravidanza. In questo, l’Europa si sta impegnando molto: i sistemi di monitoraggio progettati consentono di seguire l’andamento dei diversi virus in tutti gli Stati, anche nelle comunità più piccole.

Cosa si può fare per contrastare e trattare tali patologie?

La lotta al cambiamento climatico e la riduzione dell’inquinamento sono solo due piccole soluzioni: potrebbero aiutare a disperdere alcuni insetti infetti e di conseguenza alcune patologie, che sono presenti nei nostri territori da tempo, ma che noi dobbiamo ancora imparare a conoscere. Anche l’aumento demografico può aumentare il proliferare di queste malattie: lo spostamento delle comunità in territori non battuti o abitati da animali aumenta il rischio di contagio.

Ma amministrazioni e organizzazioni sanitarie stanno mettendo in atto diversi strumenti per monitorare e debellare alcune malattie. Per esempio, fino a qualche mese fa i vaccini Rna a larga scala non esistevano, si facevano solo a fasce ristrette della popolazione, come con l’Ebola: la Covid-19 ha messo alla prova il sistema sanitario mondiale che, sotto stress, ha reagito dando dimostrazione di grandi capacità in ambito terapeutico. Tuttavia, c’è la necessità di scoprire nuove metodiche per il trattamento di alcune patologie ed è quello che sta facendo la medicina omeopatica.

La medicina tradizionale può mostrare una certa sensibilità in questo? C’è speranza per una medicina integrata, visto l’insorgere delle malattie emergenti?

Medicina tradizionale e omeopatia hanno un approccio diverso nei confronti della malattia: l’omeopatia tende ad agire in maniera globale, mentre la medicina tradizionale in maniera sintomatica, utilizzando farmaci diversi per patologie diverse. Al momento, tra le due medicine esiste ancora un certo dualismo, ma in alcuni casi si sta sviluppando un’integrazione parziale: i medici che hanno la doppia formazione prescrivono ai propri pazienti sia medicinali omeopatici sia tradizionali, tenendo presente che l’omeopatia utilizza i farmaci per riportare lo stato psico-fisico del paziente all’equilibrio, mentre la medicina tradizionale tende a sopprimere i sintomi.

Leggi l’intervista integrale su unasalute.it

Home page rubrica: Una salute, una medicina. Notizie opinioni e dati sull’omeopatia

In collaborazione con Boiron Italia