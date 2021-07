Catalent investirà 100 milioni di dollari per espandere il suo stabilimento ad Anagni

Durante la fase iniziale dell'espansione sono previsti l'installazione di due bioreattori monouso da 2 mila litri all'interno di nuove suite di produzione appositamente costruite e gli investimenti associati per supportare la fase iniziale dello sviluppo clinico, così come il trasferimento tecnologico in fase avanzata e commerciale

Catalent ha annunciato che inizierà la prima fase di un programma di espansione da 100 milioni di dollari presso il suo stabilimento italiano di Anagni (Frosinone) per aumentare la capacità di produzione di sostanze farmacologiche biologiche, sostenendo la crescente domanda del mercato europeo per la produzione e fornitura di prodotti biologici.

La prima fase di investimento

Durante la fase iniziale dell’espansione sono previsti l’installazione di due bioreattori monouso da 2 mila litri all’interno di nuove suite di produzione appositamente costruite e gli investimenti associati per supportare la fase iniziale dello sviluppo clinico, così come il trasferimento tecnologico in fase avanzata e commerciale. Sarà anche inclusa la creazione dell’infrastruttura necessaria per altri sei bioreattori monouso da 2 mila litri. La fase iniziale di ampliamento dovrebbe essere operativa per i progetti dei clienti nell’aprile 2023 e aumenterà la forza lavoro del sito fino a 100 dipendenti. Il piano completo di espansione prevede che il sito avrà 16 mila litri di capacità produttiva flessibile complessiva, consentendo una scala di produzione in lotti da 2 mila a 8 mila litri.

Il sito frosinate

Il sito di Anagni di Catalent è un impianto per la produzione di farmaci biologici e orali, specializzato nel lancio di prodotti in fase avanzata e commerciale. Da quando Catalent ha acquisito l’impianto, nel gennaio 2020, è diventato un importante hub europeo per la produzione del vaccino Covid-19. L’aggiunta della produzione di sostanze farmacologiche completerà le sue capacità attuali, che comprendono una vasta esperienza nel riempimento asettico dei flaconi e nel confezionamento secondario di prodotti biologici, sterili e vaccini, fornendo al contempo nuove capacità integrate per la produzione di sostanze e prodotti farmaceutici.

Il network europeo e non solo

La rete europea di Catalent Biologics comprende un centro per la formulazione clinica e il riempimento dei prodotti farmaceutici a Limoges, in Francia, che è attualmente in fase di espansione, nonché un sito a Bruxelles, in Belgio, che offre una delle maggiori capacità di riempimento di siringhe pre-riempite nella regione per i progetti in fase avanzata e commerciali. Negli Stati Uniti, la rete di Catalent Biologics comprende lo sviluppo e la produzione di sostanze farmaceutiche per programmi clinici e commerciali nelle sue strutture di Madison, Wisconsin, e Bloomington, Indiana, che ospitano rispettivamente strutture monouso e in acciaio inossidabile. La struttura di Bloomington ospita anche ampie strutture di fill-finish. Il sito di Madison ha recentemente aggiunto la sua quarta e quinta suite di produzione, ciascuna con un sistema di bioreattore monouso in grado di elaborare lotti di 2 mila o 4 mila litri.