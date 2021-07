Covid, l’Anmvi: anche aderire alla vaccinazione è One Health

L’Associazione nazionale dei medici veterinari lanciano una campagna e spiega: “La storia dell’interfaccia uomo-animale insegna che persone e animali vivono nello stesso eco-sistema sanitario”

Un’azione concreta per dimostrare che One Health non è solo uno slogan? Ad esempio, dire sì alla vaccinazione contro Covid-19. L’Associazione nazionale medici veterinari (Anmvi) lancia una campagna social per incoraggiare le persone ad aderire al vaccino. Le motivazioni, spiega in una nota, sono One Health: “La storia dell’interfaccia uomo-animale insegna che persone e animali vivono nello stesso eco-sistema sanitario”.

Contagio ed evidenze

Le evidenze scientifiche sul coronavirus che causa la malattia Covid-19 dicono, finora, che il vettore è l’uomo e che il contagio è interumano. I rari casi di trasmissione dalle persone agli animali si sono verificati in contesti ad elevata circolazione virale di Sars-CoV-2, in condizioni di contatto stretto con alcune specie animali suscettibili e da parte di persone infettate da Sars-CoV-2 che avevano sviluppato la malattia Covid-19.

“Abbattere la pressione di Sars-CoV-2 sulla popolazione umana è fondamentale per tutti. Noi medici veterinari siamo la barriera sanitaria per eccellenza fra persone e animali ed è naturale incoraggiare sempre alla prevenzione delle zoonosi. Anche delle zoonosi emergenti quale è considerato Sars-CoV-2 sia dall’Oms che dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie)”, commenta il presidente dell’Anmvi, Marco Melosi.