Efsa, autorizzazione come Novel food a una formulazione orale a base di acidi grassi cetilati

L'autorità europea per la sicurezza alimentare ha dato parere positivo a una nuova formulazione orale a base di acidi grassi cetilati (Cfa)

L’autorità europea per la sicurezza alimentare ha dato parere positivo a una nuova formulazione orale a base di acidi grassi cetilati (Cfa) che sarà designato come Novel food. Lo ha annunciato Pharmanutra, detentrice del prodotto, in una nota.

L’ok dell’Efsa

L’ammissibilità alla registrazione come Novel food si basa su dati scientifici relativi alla sicurezza dei Cfa che danno quindi il via alla commercializzazione sull’interno territorio europeo di complementi nutrizionali a base di esteri cetilati per muscoli e articolazioni. Adesso la parola spetta alla Commissione europea che dovrà autorizzare ufficialmente la commercializzazione del nuovo ingrediente per cui Pharmanutra ha l’esclusiva di utilizzo per cinque anni. “A fine 2020 – dichiara Germani Tarantino, Chief scientific officer di Pharmanutra – abbiamo ottenuto dalla Food and drug administration il riconoscimento Gras (Generally recognized as safe), ossia la versione orale dei Cfa negli Stati Uniti. Con l’approvazione Efsa oggi si apre un nuovo scenario di sviluppo per il mercato europeo dei protti di questo tipo fino a ora riservati a un uso topico”.

Altri progetti

Nel frattempo Pharmanutra ha già avviato ulteriori progetti di ricerca legati alle applicazioni del prodotti al fine di raccogliere nuove e autorevoli evidenze scientifiche sull’utilizzo degli esteri cetilati in relazione alle problematiche articolari.