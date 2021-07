Gsk Consumer Healthcare, Brian McNamara sarà il Ceo dello spinoff che l’azienda lancerà nel 2022

L’operazione che porterà alla nuova società è frutto della separazione del ramo d’azienda omonimo. Il nuovo player guidato da McNamara avrà un portafoglio pari a un fatturato annuo di oltre 10 miliardi di sterline

Sarà Brian McNamara il Ceo dello spinoff che Gsk lancerà nel 2022 nel campo della consumer healthcare. Il consiglio di amministrazione dell’azienda britannica ha infatti annunciato la designazione dell’attuale Ceo di Gsk Consumer Healthcare, alla guida della nuova società che prenderà vita il prossimo anno.

La nuova società

L’operazione che porterà alla nuova società, annunciata da Gsk lo scorso giugno, è frutto della separazione del ramo d’azienda omonimo. Il nuovo player avrà un portafoglio pari a un fatturato annuo di oltre 10 miliardi di sterline. Le nuove azioni della società dovrebbero essere quotate sul segmento premium del London Stock Exchange. New Gsk (la struttura aziendale che rimarrà dopo lo spin-off) manterrà fino al 20% della partecipazione di Gsk nella nuova società.

Costruire un’azienda globale

Jonathan Symonds, presidente di Gsk, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nomina di Brian a guidare la nuova società di Consumer Healthcare proposta, a seguito di un accurato processo condotto dal consiglio di amministrazione. Brian è un leader eccezionale e, attraverso due integrazioni globali, ha trasformato con successo Gsk Consumer Healthcare in un’azienda leader di categoria. Il suo solido track record di successi e la sua profonda esperienza di beni di consumo in rapido movimento e salute dei consumatori, comprovati da P&G, Novartis e Gsk, significa che è la scelta giusta per sbloccare il potenziale di Consumer Healthcare come azienda indipendente e offrire le sue forti prospettive di sostenibilità crescita delle vendite e degli utili, elevata generazione di cassa e rendimenti interessanti per gli azionisti”.