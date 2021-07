Nuova terapia genica in Europa, Commissione Ue dice sì a elivaldogene autotemcel

Via libera a un trattamento una tantum dell'adrenoleucodistrofia cerebrale precoce (Cald) in pazienti di età inferiore ai 18 anni con una mutazione genetica ABCD1 e per i quali non è disponibile un donatore di cellule staminali ematopoietiche (Cse) germano-compatibile con l'antigene leucocitario umano (Hla)

Bluebird bio ha annunciato in data odierna che la Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di elivaldogene autotemcel terapia genica una tantum per il trattamento dell’adrenoleucodistrofia cerebrale precoce (Cald) in pazienti di età inferiore ai 18 anni con una mutazione genetica ABCD1 e per i quali non è disponibile un donatore di cellule staminali ematopoietiche (Cse) germano-compatibile con l’antigene leucocitario umano (Hla). Elivaldogene autotemcel è la prima terapia genica una tantum approvata nell’Ue per il trattamento della Cald una rara malattia neurodegenerativa che insorge nell’infanzia e può portare rapidamente alla perdita progressiva e irreversibile della funzione neurologica e alla morte.

La terapia

“Elivaldogene autotemcel è la prima e unica terapia genica una tantum approvata nell’Ue per i pazienti con Cald, una malattia neurodegenerativa devastante, e siamo immensamente grati a tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo”, ha dichiarato Andrew Obenshain, presidente, malattie genetiche gravi, bluebird bio. “Bluebird bio è stata fondata con l’obiettivo di sviluppare una terapia in grado di ricodificare la Cald a livello genetico, e l’annuncio di oggi sintetizza oltre venti anni di ricerca e sviluppo che hanno gettato le basi per rendere possibili future terapie geniche. In precedenza, l’unica opzione terapeutica disponibile per i pazienti Cald era il trapianto di cellule staminali da donatore, chiamato trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (allo-Hsct), associato a potenziali severe complicanze e a una mortalità più elevata tra i pazienti privi di un donatore germano compatibile (Msd).8 Si calcola che più dell’80% dei pazienti con diagnosi di Cald non hanno un Msd.

L’adrenoleucodistrofia (Ald)

L’adrenoleucodistrofia (Ald) è un raro disturbo metabolico legato al cromosoma X e colpisce prevalentemente i maschi. Si stima che la malattia venga diagnosticata nel mondo in un neonato maschio su 21 mila La malattia è dovuta ad alcune mutazioni del gene ABCD1 che alterano la produzione della proteina dell’adrenoleucodistrofia (Aldp), causando di conseguenza un accumulo tossico di acidi grassi a catena molto lunga (Vlcfa) soprattutto nella corteccia surrenale, nella sostanza bianca del cervello e nel midollo spinale. Il 40% circa dei maschi affetti da Ald sviluppano la Cald, la forma più severa di Ald. La Cald è una malattia neurodegenerativa progressiva e irreversibile che comporta la degenerazione della mielina, la guaina protettiva delle cellule nervose presenti nel cervello, deputate al pensiero e al controllo dei muscoli. L’esordio dei sintomi della Cald in genere avviene nell’infanzia (età mediana 7 anni). È fondamentale diagnosticare precocemente la Cald, poiché l’esito del trattamento varia a seconda dello stadio clinico della malattia. Di conseguenza, il trattamento deve essere somministrato prima che la malattia sia molto avanzata.