Processi previsionali, il valore dei dati nell’industria life science

Intelligenza artificiale e machine learning possono dare un contributo decisivo per potenziare le dinamiche di forecasting aziendale. Dal numero 190 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON BLUE BI

di HPS-AboutPharma

Come stanno cambiando i processi previsionali nelle aziende del mondo delle scienze della vita? Quale può essere il contribuito che intelligenza artificiale e machine learning possono dare per affrontare tale cambiamento e riuscire a rispondere alle sfide imposte dal mercato? Alla luce della situazione attuale, caratterizzata dalla pandemia e da uno scenario quanto mai incerto, quanto è importante per un’azienda essere in grado di fare previsioni affidabili in ambiti strategici per il proprio business? Sono questi i temi di cui si è discusso durante il webinar dal titolo “Evoluzione del processo di forecasting dell’industria life science”, realizzato da About Academy in collaborazione con Blue BI e Sas.

L’evoluzione tecnologica

Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha portato le aziende a diventare sempre più data-driven e a investire parte delle loro risorse per l’implementazione di architetture complesse per l’analisi dei dati. In altre parole, grazie alle tecnologie, divenute più veloci, scalabili e performanti, l’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico è diventato un importante mezzo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia per le medie che per le grandi aziende. Tuttavia, sono molteplici le sfide da affrontare per la messa in produzione di un modello di machine learning, anche in ambito forecasting. “I dati sono sempre più importanti e devono essere messi al centro di ogni strategia aziendale. I C-level devono capire come trasformare le tendenze in investimenti per accelerare le capacità di anticipare, cambiare e rispondere alle esigenze di business”, ha spiegato Nicola Celli, Ceo & Owner di Blue Bi, durante il webinar.

Assecondare il cambiamento

Secondo un’indagine di Gartner i trend di data & analytics possono aiutare le organizzazioni a rispondere al cambiamento, all’incertezza e alle opportunità che pandemia e trasformazione digitale mettono loro di fronte. D’altra parte, investire nell’aggiornamento della capacità aziendale di reagire a situazioni impreviste, pianificare la catena logistica, rivedere previsioni e piani in tempi rapidi, agire sulla leva promozionale, sui prezzi, sugli investimenti, può dare un contributo determinante all’evoluzione del mercato. “Forse è arrivato il momento per molte aziende di rivedere le proprie capacità di forecasting, dalla supply chain alle vendite”, sottolinea Celli. Peraltro, sempre secondo Gartner, le previsioni di vendita tradizionali sono spesso imprecise e conducono a obiettivi di vendita mancati e deficit di bilancio. Basti pensare che, a oggi, oltre il 40% delle organizzazioni continua a fare affidamento sulle intuizioni invece che sull’analisi dei dati e oltre l’80% non utilizza processi analitici che sfruttano l’automazione.

Organizzazione e comunicazione

Per un’azienda, le sfide principali nei processi di forecasting sono riconducibili principalmente a quattro punti: complessità architetturale, complessità organizzativa, comunicazione tra i team, effettiva messa in produzione dei modelli creati. In questo contesto, fare previsioni corrette significa garantire la possibilità di pianificare con un buon margine di anticipo le azioni per governare il mercato. Ma servono anche a definire obiettivi e modalità di raggiungimento dei target. “Nei processi previsionali la decisione finale rimane una prerogativa dell’essere umano, allo stesso tempo l’aiuto che arriva dai modelli di intelligenza artificiale e machine learning è quello di rendere più potenti e utilizzabili le informazioni a disposizione di chi prende decisioni strategiche in azienda”, ha spiegato Nicola Scarfone, business developer artificial intelligence e advanced analytics in Sas Institute.

Il futuro

Che cosa ci riserva il futuro? In prospettiva le aziende disporranno di una capacità di storage molto maggiore rispetto a quella attuale, non residente e potenzialmente non limitata. Le risorse umane saranno formate per gestire gli aspetti tecnologici e di analisi non in azienda. Il patrimonio digitale sarà sostanzialmente generato al di fuori dell’azienda. In relazione allo sviluppo tecnologico e di analisi si procederà a un crescente utilizzo di risorse esterne.