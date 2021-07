Uso dei farmaci in Italia nel 2020, cala il consumo di antibiotici

Sul 2019 la riduzione è stata del 21,7% e tra i motivi addotti dai curatori dell'analisi ci sono alcune trasformazioni di governance e l'utilizzo dei Dpi

Il rapporto nazionale sull’uso dei farmaci in Italia dell’Aifa registra un netto calo nel 2020 dell’uso degli antibiotici. Sul 2019 la riduzione è stata del 21,7% e tra i motivi addotti dai curatori dell’analisi ci sono alcune trasformazioni di governance e l’utilizzo dei Dpi.

Il calo

La riduzione di oltre il 20% è significativo. Secono il report la modifica dei modelli organizzativi come l’accesso agli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri hanno sicuramente influito nella drastica riduzione della veicolazione di agenti patogeni batterici. Oltre a ciò ha sicuramente influito anche l’uso massivo di dispositivi di protezione individuale.

La spesa sanitaria

Altri dati che emergono dal report riguardano la spesa sanitaria. La farmaceutica nazionale, nel suo complesso (quindi sia pubblica che privata) è stata di 30,5 miliardi di euro. Stabile rispetto al 2019. Il comparto pubblico ha pesato per 23,4 miliardi di euro e ha rappresentato il 76,5% della spesa farmaceutica complessiva e il 18,9% di quella pubblica. Stabile rispetto ai 12 mesi precedenti (-0,8%). Lato acquisti di farmaci dalle strutture sanitarie pubbliche il valore si attesta a 13,5 miliardi di euro, stabile sia nella spesa (+0,9%) sia nei consumi (+1,5%) rispetto all’anno precedente.

La spesa farmaceutica

La spesa farmaceutica pro capite, comprensiva dei medicinali acquistati direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche e di quelli erogati attraverso il canale della convenzionata, è stata pari a 385,88 euro, in lieve riduzione rispetto all’anno precedente. I consumi sono stati pari a 1.163,4 DDD/1000 abitanti die, stabili rispetto al 2019. Quella per i farmaci di classe C a carico del cittadino ha raggiunto i 5,7 miliardi di euro circa, stabile rispetto al 2019; di questi il 57,8% (3,3 miliardi) è relativo a farmaci con ricetta e il 42,2% (2,4 miliardi) a farmaci di automedicazione (Sop e Otc), comprensivi di quelli erogati negli esercizi commerciali. Le benzodiazepine, contraccettivi e farmaci utilizzati nella disfunzione erettile si confermano le categorie a maggiore spesa. Considerando solo i farmaci di automedicazione, i primi principi attivi per spesa sono diclofenac, ibuprofene e paracetamolo. Ultimo aspetto che riguarda i farmaci orfani. Per quest’ultimi in classe H, A e C, la spesa, comprensiva dell’acquisto da parte delle strutture sanitarie pubbliche e dell’erogazione in regime di assistenza convenzionata, è stata nell’anno 2020 di circa 1,4 miliardi di euro, corrispondente al 6% della spesa Ssn.

I farmaci a brevetto scaduto, generici e biosimilari

Nel 2020 i farmaci a brevetto scaduto hanno costituito il 67,6% della spesa e l’84,8% dei consumi in regime di assistenza convenzionata di classe A. La quota percentuale dei farmaci equivalenti, a esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, ha rappresentato il 20,5% della spesa e il 30,7% dei consumi. Per i biosimilari si confermano un aumento nel consumo delle specialità medicinali disponibili da più tempo e un trend positivo per i farmaci di più recente commercializzazione (anti TNF-alfa, bevacizumab, insuline fast acting, insuline long acting, rituximab e trastuzumab), sebbene sia rimasta una certa variabilità regionale per consumo e incidenza di spesa. Nel confronto internazionale si evidenzia una bassa incidenza della spesa per i farmaci equivalenti rispetto agli altri Paesi europei. Al contrario, l’Italia si posiziona al secondo e al primo posto nell’incidenza, rispettivamente, della spesa e del consumo per i farmaci biosimilari. Nel confronto sui prezzi emerge come l’Italia, considerando sia i farmaci erogati in ambito territoriale sia quelli in ambito ospedaliero, abbia prezzi superiori solo alla Francia, al Portogallo e alla Polonia. In relazione alla spesa dei farmaci orfani nel periodo 2018-2020,

l’Italia (25,3 euro pro capite) risulta al quinto posto per la spesa di questi farmaci, dopo

Francia (31,6 euro), Austria (30,9 euro), Germania (27,8 euro) e Spagna (27,2 euro).

Le Regioni

La Regione con il valore più alto di spesa lorda pro capite per i farmaci di classe A–SSN è stata la Campania con 197,3 euro pro capite, mentre il valore più basso è stato registrato nella PA di Bolzano (114,4 euro pro capite), con una differenza tra le due Regioni del 72%. Anche per quanto riguarda i consumi, la Regione con i livelli più elevati è stata la Campania (1.123,8 DDD/1000 abitanti die), mentre i consumi più bassi sono stati registrati nella PA di Bolzano (708,4 DDD/1000 abitanti die).