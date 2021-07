Anche il G20 di Napoli mette il mare in agenda

Il nuovo AboutPharma Animal Health apre con la blue economy, un ecosistema sociale, ambientale ed economico che sta diventando sempre più rilevante. Durante la riunione, i grandi del mondo hanno aperto a una politica più oculata per salvaguardare i mari e tutto ciò che ruota intorno a essi. L'editoriale del numero 9 di AboutPharma Animal Health

La salute del mare coincide con quella del Pianeta. Non può esserci una sola riflessione, discussione o norma in ottica One Health che non ne tenga conto, fosse solo perché di acqua salata è fatto il 70 per cento della superficie terrestre. Alla cosiddetta Blue Economy e alle filiere sostenibili AboutPharma Animal Health dedica la copertina di questo numero estivo. Le circostanze vogliono che questo giornale vada in stampa proprio a ridosso del G20 sull’Ambiente che si è appena concluso a Napoli e – in quella sede – la protezione “rafforzata” di oceani e mari ha rappresentato probabilmente il punto più qualificante del dibattito coordinato dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, nella sua veste di padrone di casa.

Le linee di intervento

Nel comunicato che ha chiuso la prima giornata di lavori (giovedì 22 luglio) – individuando dieci linee di intervento (es. soluzioni naturali per il clima, lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare etc.) – il G20 si è impegnato a intensificare le azioni “per proteggere, conservare, ripristinare l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine”, individuando specifici strumenti (Area based management tools o Abmts), come le Aree marine protette, che siano rappresentative “ecologicamente ed equamente ed efficacemente gestite”. Ribadito anche l’impegno già assunto circa la tutela delle barriere coralline, come pure il riconoscimento del ruolo centrale delle Convenzioni e organizzazioni regionali (Regional Sea Conventions e Rfmo). Il G20 intende anche implementare politiche marittime sostenibili che, in particolare, “agevolino i processi di transizione verso la decarbonizzazione ed efficienza energetica nei porti e nelle città costiere”. In tali politiche rientra la designazione di Aree Speciali ed Aree ad emissione Controllata (Eca) attraverso l’Organizzazione Marittima Internazionale (Imo) e il supporto ai lavori in ambito Imo per la riduzione totale delle emissioni inquinanti provenienti dal settore marittimo entro il 2050.

No alla pesca non sostenibile

In linea con la dichiarazione di Osaka, una particolare enfasi è stata posta sull’eliminazione della pesca non sostenibile (“Illegal, Unreported and Unregulated fishing-Iuu), confermando il rifiuto di ogni sussidio dannoso alla pesca. Collegato a ciò, il G20 sta anche cercando di configurare un accordo internazionale – che sia giuridicamente vincolante – per normare la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina al di là della giurisdizione nazionale delle acque. Nel “Communiqué” Ambiente conclusivo, i venti Grandi si dichiarano pronti a supportare i negoziati sulle estrazioni minerarie sottomarine (International seabed mining) con l’obiettivo di arrivare a una regolamentazione internazionale che assicuri la protezione dell’ambiente da eventuali effetti ed eventi dannosi.

Il tema Antartide

Anche l’Antartide finisce sul taccuino del G20 e in particolare la conservazione delle risorse marine che vivono a quelle latitudini, anche creando un sistema rappresentativo di aree protette nell’area del Trattato firmato nel 1959 (cui l’Italia ha aderito nel 1981). Il documento finale cita anche il Quadro globale per la biodiversità (Cbd post 2020) rimarcando la necessità di attuare misure per ridurre la perdita di specie animali e vegetali. Spazio infine alle partnership con i privati per ridurre il “Marine plastic litter”, stimolando la progettazione di prodotti durevoli e riciclabili.

