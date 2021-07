Gedeon Richter Italia, da dieci anni al fianco delle donne

La società con sede in Ungheria festeggia i 120 anni nel mondo e il primo decennio nel nostro Paese. Nel corso del tempo è stata un punto di riferimento per la salute femminile attraverso prodotti innovativi e campagne di sensibilizzazione su temi fondamentali come la fertilità. Dal numero 190 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON GEDEON RICHTER

Gedeon Richter compie 120 anni nel mondo e dieci in Italia. Un traguardo importante per la società ungherese che distribuisce in più di 100 Paesi e si avvale di 12mila dipendenti complessivi. Dalla nascita, Gedeon Richter Italia è sempre stata al fianco delle donne, con un portfolio completo di farmaci e prodotti di alta qualità e alla portata di tutte per tutelarne salute e benessere in ogni fase della vita, dall’adolescenza all’età adulta fino alla maturità. “Quest’anno rappresenta una tappa importante della nostra storia: celebriamo dieci anni di presenza in Italia: dieci anni di sfide, di risultati e opportunità”, spiega Maria Giovanna Labbate, Managing Director di Gedeon Richter Italia. “In questo decennio tante cose sono cambiate: ci siamo messi in gioco, abbiamo raccolto tutte le sfide di un mercato in continua evoluzione e implementato un modello di business nuovo e più flessibile in grado di superare gli ostacoli della situazione attuale. Abbiamo lanciato nuovi prodotti, rispondendo con successo alle esigenze legate alla Salute della Donna, e ponendo l’attenzione su nuove aree terapeutiche, allargando così il nostro target di riferimento”.

Oltre i prodotti accessibili

Ma l’impegno di Gedeon Richter al fianco delle donne non si limita all’offerta di un portfolio completo di prodotti innovativi e accessibili. Da sempre la società sostiene iniziative di sensibilizzazione su tematiche legate alla salute femminile, promuovendo anche eventi di respiro internazionale, come la tavola rotonda virtuale “Fertility Awareness in 2021: Educating the Younger Generations”. L’evento, che si è tenuto lo scorso maggio, è stato realizzato insieme a Fertility Europe, l’organizzazione paneuropea che rappresenta le principali associazioni pazienti attive nell’area della fertilità, con l’obiettivo di accendere i riflettori su quanto (poco) ne sanno i giovani in tema di fertilità e promuovere un confronto sulle politiche atte a colmare questo gap di conoscenza.

Sensibilizzare sull’infertilità

Continua infatti a crescere l’età media della prima gravidanza: 29 anni in Europa, oltre 31 in Italia, dove la fecondità espressa dalle 35-39enni ha superato quella delle 25-29enni. Sebbene il 90% delle donne sia consapevole che con l’aumentare dell’età si riducano le chance di avere figli il 40% non sa esattamente a che età la fertilità inizia a declinare. Meno di un adolescente su quattro è informata che dopo i trent’anni la riserva ovarica tende progressivamente a ridursi e con essa la qualità degli ovociti.

“Siamo orgogliosi di promuovere occasioni di confronto per sensibilizzare e rendere più consapevoli le donne sul tema della fertilità. La tavola rotonda, che ha riunito alcuni dei massimi esperti europei in materia, ha rappresentato un’opportunità straordinaria per accendere i riflettori sulla tutela della fertilità quale priorità di salute pubblica, a beneficio delle generazioni future e dell’intera società”, ha commentato Maria Giovanna Labbate.

…che sta aumentando

L’evento ha riunito esponenti delle istituzioni ed esperti nel campo della salute riproduttiva provenienti da cinque Paesi europei, tra cui Enrico Papaleo, responsabile del Centro Scienze della Natalità, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, secondo cui l’infertilità è in costante aumento in Italia come nel resto d’Europa (il 10% della popolazione soffre di problemi correlati alla fertilità). “La scarsa conoscenza dei fattori che incidono sulla fertilità, femminile e maschile – ha spiegato lo specialista – gioca un ruolo determinante. I giovani sono coloro verso i quali è prioritario intervenire, per evitare che scelte poco consapevoli possano compromettere irreversibilmente la fertilità futura. Nell’ambito dell’educazione sulla fertilità, è inoltre necessario informare le giovani generazioni sulle opportunità offerte dalla medicina per preservare la fertilità in maniera efficace, affinché la scelta di avere un figlio si realizzi in modo consapevole e nelle migliori condizioni possibili”.

Intervenire a livello europeo

Sulla cura e sulla preservazione della fertilità si è espressa anche la presidente di Fertility Europe Satu Rautakallio-Hokkanen: “La tutela della salute riproduttiva rappresenta un aspetto della vita fondamentale eppure in gran parte ancora sottovalutato. Insegnare ad aver cura della propria fertilità e offrire un accesso equo ai migliori trattamenti disponibili per preservarla, sono due elementi chiave per consentire, sin dalla giovane età, di tenere sotto controllo la propria fertilità”,

Dall’incontro è emersa l’urgenza, per i governi di tutta Europa, di mettere la fertilità al centro delle politiche educative, inserendola come materia curriculare nei programmi scolastici sulla salute riproduttiva. In particolare, gli esperti hanno condiviso la necessità di promuovere una corretta informazione sull’andamento della curva della fertilità in relazione all’età, sull’impatto dei comportamenti individuali, ma anche sulle opportunità offerte dalla medicina per la preservazione della fertilità.

La campagna “Il Momento Giusto”

Quest’ultimo tema è molto caro a Gedeon Richter Italia, che ha aderito e promosso la campagna informativa ‘’Il Momento Giusto’’, versione italiana della campagna internazionale “Be ready whenever you’re ready”, che in soli due anni è stata lanciata in Italia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.

L’iniziativa si rivolge alle giovani donne dai 20 ai 40 anni per informarle in maniera qualificata e semplice sulla propria fertilità e sulle opportunità di preservazione degli ovociti tramite Egg Freezing, riducendo lo stress legato alla pressione dell’orologio biologico. “La nostra ambizione è che tutte le giovani donne abbiano maggiore conoscenza e consapevolezza in tema di fertilità, invecchiamento ovarico e della possibilità di preservare il proprio patrimonio genetico utilizzandolo al momento giusto”, continua Labbate.

Egg Freezing

Biologicamente l’età migliore per poter avere un figlio va dai 20 ai 30 anni, ma in questa fascia d’età le donne non sempre sono nelle condizioni economiche, personali e sociali per affrontare una gravidanza. Una soluzione per ovviare all’avanzare dell’età e aumentare le percentuali di successo di incorrere in una gravidanza è l’Egg Freezing, la crioconservazione ovocitaria. È il processo attraverso il quale gli ovociti vengono prelevati, congelati e quindi conservati, consentendo alle donne di provare ad avere figli in futuro, quando sarà il momento giusto per loro. La campagna digitale è veicolata sul sito ufficiale ilmomentogiusto.org, sul blog magazinefemminile.it e sui relativi social Facebook e Instagram.

Pipeline innovativa

In ambito di fertilità, Gedeon Richter supporta i medici e le donne su due fronti. Dal 2016 ha una linea dedicata a specialisti ginecologi e coppie con difficoltà di concepimento composta da prodotti innovativi come il nuovo integratore alimentare a base Revifast, Trans-Resveratrolo, Extrafolate-S e Vitamine B6, B12 e D. Inoltre, l’azienda offre una terapia medica specifica volta a trattare l’endometriosi, patologia benigna che può impattare negativamente sulla qualità di vita delle donne e sulla loro fertilità, e, prossimamente, metterà a disposizione di medici e pazienti una nuova opzione terapeutica farmacologica per migliorare la vita di milioni di donne nel mondo che soffrono di fibromi uterini ed endometriosi.

