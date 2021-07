Mesotelioma maligno, la Fda concede la designazione di farmaco orfano per paclitaxel e acido ialuronico

Si tratta di un farmaco antitumorale, prodotto da Fidia farmaceutici, in fase di sviluppo clinico avanzato per il trattamento loco-regionale del tumore vescicale non muscolo-invasivo

La Food and drug administration (Fda) ha concesso la designazione di farmaco orfano al paclitaxel con l’acido ialuronico (Oncofid-P, nome commerciale del farmaco), per il trattamento del mesotelioma maligno, tumore raro e molto aggressivo, per il quale sono disponibili limitate opzioni terapeutiche.

Il farmaco

Si tratta di un farmaco antitumorale in fase di sviluppo clinico avanzato per il trattamento loco-regionale del tumore vescicale non muscolo-invasivo, sul quale ha già dimostrato efficacia e tollerabilità. Le sue caratteristiche lo rendono ideale anche per il trattamento loco-regionale di alcune forme di mesotelioma, con particolare attenzione per il mesotelioma pleurico che rappresenta circa l’83% di tutti i tipi di mesotelioma, gruppo di neoplasie ad elevata letalità con sopravvivenza media a 5 anni dalla diagnosi del 10,6%, e del 49,8% a 1 anno.

Le cause della malattia

L’insorgenza del mesotelioma è strettamente correlata all’esposizione all’amianto (asbesto), utilizzato come isolante in molti settori industriali, dall’edilizia all’industria aereo-navale, alla metallurgia. “Si tratta di neoplasie già in stadio avanzato al momento della diagnosi, la cui curva di sopravvivenza cade drammaticamente nel primo anno, che non hanno visto significativi miglioramenti terapeutici negli ultimi trent’anni e la cui prognosi è sostanzialmente uniforme a livello internazionale – dichiara Antonio Rosato, professore di Immunologia presso l’Università di Padova e Direttore dell’Uoc di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica (Idmo), nonché Direttore Scientifico Vicario, dell’Istituto Oncologico Veneto Irccs che ha condotto le prove precliniche e sviluppato il concetto di loco-regionalità per l’applicazione del farmaco – Il possibile utilizzo di Oncofid-P nella terapia del mesotelioma pleurico rappresenta un importantissimo progresso nel trattamento di questa grave patologia”.

Gli studi

La decisione dell’agenzia regolatoria americana è legata ai dati preclinici che documentano l’elevata azione antitumorale su linee di mesotelioma umano, sia in vitro che in modelli murini. “La designazione ricevuta da Fda ci rende orgogliosi perché rappresenta un’opportunità per medici e pazienti che fino ad oggi non disponevano di nessuna innovazione terapeutica – sottolinea Carlo Pizzocaro, Presidente e Ceo di Fidia Farmaceutici – Questo risultato dimostra che la ricerca scientifica non può fermarsi e che ogni passo compiuto in avanti equivale ad una speranza in più per i pazienti, soprattutto per chi è vittima di patologie rare così gravi”.