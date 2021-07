Nuovi Lea al palo: il “decreto tariffe” atteso da più di tre anni

Senza il provvedimento non possono entrare in vigore i Nomenclatori dell’assistenza protesica e della specialistica ambulatoriale. L’associazione Salutequità: “Serve un Recovery plan per i diritti dei pazienti”

Secondo la legge, il decreto per le tariffe dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) avrebbe dovuto vedere la luce entro febbraio 2018. Sono trascorsi tre anni e mezzo e non ce n’è ancora traccia. A segnalarlo è l’associazione Salutequità, in occasione della pubblicazione del suo quinto report intitolato “Nuovi Lea e cronicità tra disuguaglianze e diritti inesigibili dei pazienti”. Anche l’ultimo Patto per la Salute prevedeva tra i primi impegni l’approvazione del “decreto tariffe”, senza il quale non possono entrare in vigore i nuovi Nomenclatori dell’assistenza protesica e della specialistica ambulatoriale.

Nuovi Lea, già vecchi

“I nuovi Lea sono diventati vecchi senza essere stati praticamente attuati – commenta Tonino Aceti, presidente di Salutequità – a causa di un rimpallo tra Ministero della Salute e Mef legato alla loro copertura economica, che oggi sembra davvero poca cosa vista la quantità di risorse che si sta gestendo per far fronte alla pandemia e per il Pnrr. Ora va avviata una stagione espansiva per i diritti di tutti i pazienti attraverso un ‘National recovery plan for patients’ rights’ in grado di rendere innanzitutto esigibili in tutte le Regioni i nuovi Lea con lo sblocco del Decreto Tariffe e di procedere con il loro aggiornamento”.

Un esempio

Saluequità ha setacciato i nomenclatori tariffari di dieci Regioni, prendendo in considerazione tra le nuove prestazioni sanitarie del Ssn l’esame del FENO (ossido nitrico esalato) per le malattie respiratorie come l’asma: “A causa della mancata emanazione del Decreto tariffe – spiega l’associazione nel report – solo una Regione su dieci monitorate, cioè il Friuli Venezia Giulia, ha inserito l’esame con un codice ad hoc nel proprio Nomenclatore”.

Altri ritardi

In super ritardo è anche il primo aggiornamento dei “nuovi” Lea. Era atteso entro il 15 marzo 2017. All’appello mancano anche le linee di indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa dei percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali (art. 21 Lea). Come pure non vi è ancora traccia degli Accordi Stato-Regioni funzionali a ridurre le disuguaglianze (art. 64 Lea), andando a fissare i criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni da parte delle Regioni. In ritardo anche l’attuazione del Piano nazionale della cronicità e con differenze regionali.