Regioni, nasce la nuova Rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta

Viene istituita un'Autorità centrale di coordinamento – come evoluzione del Dipartimento interregionale e interaziendale – costituita dai referenti di area ospedaliera, territorio e Molecolar tumor board

Nasce la nuova Rete oncologica del Piemonte e della Valle D’Aosta. È arrivato nei giorni scorsi il via libera della giunta regionale piemontese alla proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi. “La Rete è contraddistinta da un nuovo modello organizzativo e funzionale, che rappresenta l’evoluzione del precedente Dipartimento interregionale ed interaziendale, con l’istituzione dell’Autorità centrale di coordinamento”, riporta Piemonteinforma, l’organo di informazione della giunta regionale.

Ruoli e funzioni

L’Autorità centrale di coordinamento – in carica per tre anni – è costituita da un coordinatore, che rappresenta e coordina la Rete oncologica ed il relativo Comitato scientifico; un coordinatore dell’area ospedaliera, che identifica i livelli di attività ospedalieri tramite indicatori quali i volumi di attività ed i requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici e coordina il neonato Molecular tumor board; un coordinatore dell’area territoriale, che si occupa dell’attuazione ed implementazione dell’oncologia di prossimità

Alla direzione Sanità e Welfare della Regione spetterà la nomina dei componenti del Comitato scientifico, che sarà composto da due oncologi, un oncologo/ematologo pediatra, un ematologo, un radioterapista, un chirurgo, un esperto di sanità pubblica, un infermiere con esperienza in oncologia e un rappresentante delle Associazioni di volontariato in oncologia, tra quelle maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Obiettivi e risorse

“Adeguiamo il modello ultradecennale del Dipartimento funzionale interaziendale alle linee guida organizzative nazionali e ai nuovi assetti programmatori regionali e aziendali – commenta l’assesore Icardi – con l’obiettivo prioritario di valorizzare il ruolo che ciascun professionista ha all’interno della Rete e il suo coinvolgimento nelle infrastrutture di sistema, tra le quali l’accesso alla ricerca, la partecipazione a trials di Rete, l’analisi del monitoraggio e la discussione in Rete. Le Reti oncologiche regionali – conclude – sono parte integrante della programmazione dei servizi sanitari, in risposta alla domanda di cure oncologiche di qualità e anche al fine di valutare, in tempi appropriati, le necessità di innovazione tecnologica e di utilizzo dei farmaci, implementando la capacità di formazione e l’aggiornamento del personale”.

Per finanziamento delle attività della Rete oncologica, disposto in misura proporzionale alla popolazione residente, il Piemonte stanzia un milione e 500mila euro all’anno e la Valle d’Aosta 43.500 euro. I responsabili della nuova Rete, contrariamente al passato, non riceveranno alcuna remunerazione, per cui il provvedimento non comporta oneri per la Regione.