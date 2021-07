Lotta alla malaria, l’Ue punta sul vaccino mRna con Biontech in testa

Per sostenere la produzione di vaccini in Africa l'Ue e la Banca europea degli investimenti mettono sul tavolo un miliardo di euro. La società tedesca che ha sviluppato il vaccino Covid-19 potrebbe entrare nella partita e avviare produzioni nel continente nero

Contro la malaria l’Ue sembra avere le idee chiare e punta sul vaccino mRna prodotto da Biontech. Lo ha riferito la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha ribadito l’impegno dell’Unione europea nel trasferire quanta più tecnologia possibile nel continente africano. Lì, stando all’idea, dovrà essere prodotto il vaccino evitando, quindi, importazioni di prodotto.

Biontech

“Abbiamo sostenuto decine di progetti di ricerca sulla malaria, dalla diagnostica alle cure, dalla prevenzione ai vaccini. E negli ultimi vent’anni il numero delle vittime della malaria si è dimezzato. Tuttavia, più di 400 mila persone muoiono di malaria ogni anno”, esordisce von der Leyen che poi puntualizza. “In questi mesi, il mondo intero ha visto la potenza della tecnologia mRna, introdotta da BioNTech e altri. E la tecnologia del mRna può essere un punto di svolta anche nella lotta contro altre malattie. Compresa la malaria”. Andando più nello specifico, la presidente ha dichiarato che l’esecutivo comunitario insieme alla Banca europea per gli investimenti sosterranno lo sforzo per la produzione del siero che dovrà essere prodotto direttamente in Africa la quale importa il 99% dei vaccini di cui necessita. “L’iniziativa è sostenuta da un miliardo di euro del bilancio europeo e della Bei”, ha continuato von der Leyen.

Oltre Covid e l’indipendenza vaccinale

Il progetto a cui fa riferimento von der Leyen attiene a due sfere. La prima che l’Ue rinforza la propria posizione nel sostenere la produzione e diffusione di vaccini a Rna messaggero accantonando per ora altre tecnologie. La seconda riguarda al multiuso che la ricerca scientifica sta portando. Non solo Covid, ma anche altre patologie quali, appunto, malaria e in futuro anche tubercolosi. L’altro aspetto, per certi aspetti utopistico a essere realisti, è l’indipendenza produttiva del continente africano in fatto di vaccini. Che poi, determinare l’indipendenza di un intero continente, per di più così complesso, risulta azzardato. Ci sono Paesi più capaci di altri (come Senegal e Sud Africa) che potrebbero avere le strutture e le competenze per farlo. Ma tutti gli altri? Ogni singolo Paese sarebbe comunque costretto a importare o ad affidarsi a programmi sanitari internazionali sotto il cappello dell’Oms o di organizzazioni no profit.