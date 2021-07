Salute animale: parte da Pantelleria la sfida “leishmania free”

L’isola si candida a diventare il primo territorio al mondo libero dalla leishmaniosi, grazie a un progetto dell’associazione Amoglianimali, sostenuto da Msd Animal Health, che ha ricevuto anche una medaglia dal Quirinale

L’isola di Pantelleria si candida a diventare il primo territorio al mondo libero dalla leishmaniosi. È l’obiettivo del progetto “Pantelleria Leishmania free” lanciato dall’associazione Amoglianimali con il contributo non condizionato di Msd Animal Health. L’iniziativa ha ricevuto una medaglia dal presidente della Repubblica e i patrocini del ministero della Salute e del comune di Pantelleria.

Medici veterinari in prima linea

“Si tratta di un progetto ambizioso che vogliamo faccia da apripista a progetti di questo stesso calibro, a partire da Pantelleria per poi raggiungere altre zone del territorio italiano. Il messaggio che vogliamo lanciare è molto chiaro e davvero importante: la Leishmania oggi può essere sconfitta”, commenta Mauro Cervia, medico veterinario in prima linea sul territorio di Pantelleria per la realizzazione del progetto. L’esperienza di Pantelleria è solo il primo passo di una campagna di ampio respiro che l’associazione vuole estendere a tutta Italia.

Le iniziative sul campo

L’operazione Pantelleria è iniziata a luglio e prevede, nel concreto, la realizzazione di screening con prelievo e test ematico effettuati su tutta la popolazione canina dell’isola. Msd Animal Health fornisce soluzioni di prevenzione e misure di protezione fondamentali al raggiungimento dell’obiettivo.

La leishmaniosi

La leishmaniosi, ricorda Msd Animal Health in una nota, è “tra le malattie infettive più gravi e diffuse in Italia” e in numerose parti del mondo. “Inoltre – prosegue l’azienda – a causa delle alterazioni stagionali e del generale aumento delle temperature, il tasso di crescita è in aumento e la patologia si sta espandendo anche in aree precedentemente non endemiche”.

La trasmissione della malattia avviene attraverso la puntura di un insetto vettore, il flebotomo, più comunemente conosciuto come pappatacio. “Una volta infettato da Leishmania – continua la nota – il cane può sviluppare la malattia che porta con sé gravi sofferenze: lesioni oculari, lesioni alla cute che possono sfociare in piaghe sanguinanti, gravi disturbi motori, deperimento e insufficienza renale fino ad arrivare alla morte. La terapia per la Leishmaniosi è una terapia sintomatica, ossia che tiene a bada i sintomi, ma che purtroppo non porta alla completa guarigione: il cane una volta infettato, lo rimane per tutta la vita. Per questo motivo è necessario sottoporlo a continui monitoraggi che permettano il controllo dello stato di salute dell’animale: le recidive sono sempre dietro l’angolo”. La leishmaniosi, in quanto zoonosi, è un rischio anche per l’uomo.

L’impegno di Msd Animal Health

“Per noi di Msd Animal Health l’Operazione Pantelleria Leishmania Free è l’inizio del coronamento di un sogno. Si tratta di un primo passo, ma sappiamo di essere sulla strada giusta. Sono sfide come queste che possono aprire la strada ad un tracciato costellato di tanti altri successi tangibili, fino ad arrivare all’eradicazione della leishmaniosi dall’intero territorio italiano e non solo”, commenta Simona Viola, business unit director Companion animals di Msd Animal Health Italia. “Siamo da sempre impegnati nella lotta alla Leishmaniosi e ci riempie di orgoglio poter rendere possibile la creazione della prima area Leishmania Free al mondo. La leishmaniosi, per di più, è una malattia che non rappresenta un pericolo solo per i nostri animali, ma anche per noi stessi e le nostre famiglie ed è per questo che il progetto assume un significato ancora maggiore. La salute è unica: benessere animale, umano e ambientale sono legati a doppio filo. È questo – conclude – l’approccio One Health ed è il nostro Dna”.